Droom voor Halil Dervisoglu komt uit met overstap naar Turkse topclub

Vrijdag, 22 januari 2021 om 15:54

Halil Dervisoglu gaat het seizoen op huurbasis afmaken bij Galatasaray. Sander Berends, journalist van ELFVoetbal deelt op Twitter enkele foto’s waarop te zien is dat de 21-jarige aanvaller in Istanbul geland is om zijn transfer af te ronden. Dervisoglu gaat door de Turkse topclub tot het einde van het seizoen gehuurd worden van Brentford.

Er kwamen afgelopen dagen al berichten vanuit Turkije dat Dervisoglu op het punt zou staan om op huurbasis de overstap naar Galatasaray te maken. Nadat de vader van Dervisoglu op Instagram in zijn story een foto deelde waarop zijn zoon in het shirt van Galatasaray geshopt was, werden de speculaties nog eens aangewakkerd. Nu heeft de jeugdinternational van Turkije dus voet gezet in Istanbul om zijn overgang naar de huidige nummer drie van de Süper Lig af te ronden.

Halil Dervisoglu (21) is zojuist geland in Istanbul. Aanvaller gaat transfer naar Galatasaray afronden. Wordt voor een halfjaar gehuurd van Brentford. Turkse jeugdinternational uit Rotterdam speelde eerste seizoenshelft voor FC Twente, vorig jaar Sparta. #TransferTalk pic.twitter.com/JeqPhN8ot1 — Sander Berends (@SanderBerends1) January 22, 2021

Dervisoglu was in de eerste helft van dit seizoen nog door Brentford verhuurd aan FC Twente, maar daar kwam hij in tien wedstrijden niet tot doelpunten en assists en moest hij het geregeld stellen met een plek op de reservebank. Er werd besloten om de huurperiode voortijdig te beëindigen, waardoor de aanvaller terugkeerde naar Brentford. De Engelse club nam hem in januari 2020 voor drie miljoen euro over van Sparta Rotterdam. Dervisoglu speelde negen wedstrijden voor Brentford en heeft nog een contract tot medio 2024, maar mag nu dus andermaal op huurbasis vertrekken.

Galatasaray was dringend op zoek naar een nieuwe spits, nadat Radamel Falcao een blessure heeft opgelopen. Het is niet duidelijk of CimBom een optie tot koop in de huurovereenkomst kan opnemen. Voordat Dervisoglu naar Brentford vertrok, werd hij al gelinkt aan Galatasaray, Besiktas en Fenerbahçe. “Het streelt me wel, zeker als Turkse voetballer”, zei Dervisoglu in maart 2019 in gesprek met Voetbalzone. “Als kind heb ik heel veel naar die topwedstrijden gekeken, dus dan is het mooi om zoiets te horen. Ook voor mijn familie in Turkije. Natuurlijk droom je van dat soort clubs.”