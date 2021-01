‘Barcelona wil rampscenario voorkomen en vraagt banken om grote gunst’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 14:58 • Rian Rosendaal

De coronacrisis heeft zeer vervelende gevolgen voor Barcelona wat betreft de financiën. El Confidencial pakt vrijdag namelijk uit met het verhaal dat de Catalaanse grootmacht bij verschillende gerenommeerde banken uitstel van betaling heeft aangevraagd. Barcelona heeft door de crisis flinke problemen in financieel opzicht en hoopt met de aanvraag een faillissement af te kunnen wenden.

Volgens bovengenoemde Spaanse krant heeft Barcelona het verzoek tot uitstel van betaling neergelegd bij de banken Goldman Sachs, Allianz, Barings, Amundi en Prudential. Volgens El Confidential is het negatief saldo van Barcelona inmiddels opgelopen tot 601,8 miljoen euro, terwijl er door de schuldenlast nog eens 300 miljoen euro dreigt bij te komen. De Barça-leiding hoopt op uitstel van betaling van tenminste tweehonderd miljoen euro, zo klink het vanuit Spanje. De club beschikt momenteel niet over de financiële middelen om de schulden in zijn geheel weg te werken.

Barcelona-selectie houdt poot stijf: salarisverlaging van 191 miljoen blijft uit

De onderhandelingen tussen het bestuur en de spelers van Barcelona over salarisverlaging verlopen zeer moeizaam. Lees artikel

De schuldenlast van Barcelona is verdubbeld ten opzichte van de jaargang 2019/20. Vanwege de coronacrisis is een belangrijke inkomstenbron weggevallen, want toeschouwers zijn niet welkom bij wedstrijden in het Camp Nou. Hierdoor loopt men naar schatting driehonderd miljoen euro aan inkomsten mis. De huidige wereldwijde crisis werkt ook door op transfergebied. Trainer Ronald Koeman zou graag zaken willen doen op de transfermarkt, maar door het gebrek aan budget lijkt er weinig mogelijk te zijn voor de Nederlandse coach.

De selectie van Barcelona ging in het voorjaar van 2020 al akkoord met een tijdelijke salarisverlaging van zeventig procent van het dagloon en in november werd deze maatregel wederom ingevoerd door de clubleiding. De onderhandelingen met de spelersgroep verliepen moeizaam, maar desondanks kwamen beide partijen tóch tot een akkoord. Barcelona hoopt met de ingreep van twee maanden geleden circa 190 miljoen euro te kunnen besparen.