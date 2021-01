Strafzaak hoeft eventuele transfer van Quincy Promes niet in de weg te staan

Vrijdag, 22 januari 2021 om 14:32

Dat Quincy Promes nog verdachte is in een strafzaak, vormt geen obstakel voor een eventuele transfer naar Spartak Moskou. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Amsterdam laat aan Ajax Showtime weten dat er geen voorwaarden zijn gesteld bij de vrijlating van de 29-jarige aanvaller. Daardoor mag Promes in principe gaan en staan waar hij wil.

Promes wordt de voorbije weken in Rusland nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Spartak Moskou, waar hij eerder tussen 2014 en 2018 speelde. De huidige nummer drie van de Russische Premjer Liga bevestigde zelfs in onderhandeling te zijn met Ajax over de 47-voudig Oranje-international, al staat trainer Erik ten Hag volgens de laatste berichtgeving vanuit Rusland niet welwillend tegenover zijn vertrek. Mochten beide partijen tot een overeenstemming komen, staat de strafzaak waarin Promes nog altijd verdachte is een transfer niet in de weg.

De aanvaller van Ajax werd begin december gearresteerd, op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij tijdens een familiefeest in Abcoude. Het slachtoffer, de neef van Promes, liep een flinke steekwond op rond zijn knie. Het kamp-Promes ontkende echter dat hij degene is die heeft gestoken en hij werd na twee dagen in hechtenis op vrije voeten gesteld. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat nu weten dat daarbij geen voorwaarden zijn gesteld.

Het betekent dat Promes vrij is om naar het buitenland te reizen. Daardoor zou hij eventueel een transfer naar het buitenland kunnen maken. Het betekent echter ook dat wanneer hij bij Ajax blijft, hij ‘gewoon’ kan meespelen tijdens uitwedstrijden in de Europa League. De Amsterdammers nemen het in februari in de zestiende finales van de Europa League op tegen het Franse Lille OSC.