Ab Osterhaus komt terug op uitspraak en voedt twijfels over EK

Vrijdag, 22 januari 2021 om 14:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:11

Vanwege de aanhoudende coronacrisis is er twijfel ontstaan over het laten doorgaan van de grote sportevenementen in 2021. Volgens The Times wil Japan vanwege de sombere vooruitzichten definitief een streep zetten door de Olympische Spelen, die door de uitbraak van het coronavirus al met een jaar waren uitgesteld. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ontkent overigens dat het toernooi definitief zal worden geschrapt. De bekende viroloog Ab Osterhaus uit in navolging daarvan ook zijn twijfels over onder meer het EK van aankomende zomer, met vier duels in de Johan Cruijff ArenA op het programma.

De EK-duels worden over heel Europa afgewerkt, wat in de optiek van Osterhaus geen goed idee is met het oog op de verspreiding van het virus in verschillende landen. "Een jaar terug zei ik rond deze tijd: 'die sportzomer kun je wel vergeten'. En ook nu moet je er weer je vraagtekens bij plaatsen", zo laat de viroloog optekenen door het Algemeen Dagblad. "We hebben nu al een Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant en dat gaat niet zomaar ophouden. Maatregelen worden overal verscherpt. In de zomer zijn we echt nog niet uit deze ellende."

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is het eens met het pessimistische beeld dat Osterhaus schetst. "Die derde golf gooit absoluut roet in het eten, met de piek die volgens het RIVM pas half april verwacht wordt", zo laat Gommers vrijdag weten in een reactie aan de NOS. "Op papier past het allemaal nog, nu. Maar het wordt wel echt kielekiele. En tot nu toe is altijd alles tegengevallen, met dit virus. Elke keer weer."

De KNVB is inmiddels op de hoogte van de kritische geluiden uit de hoek van de virusexperts, maar blijft desondanks hopen op het toelaten van publiek bij de EK-duels in de Johan Cruijff ArenA. "We krijgen de speculaties ook mee, maar vanuit de UEFA ontvangen we geen signalen dat er aanpassingen komen", zo verklaart een woordvoerder van de KNVB vrijdag aan het Algemeen Dagblad. "Wij werken dus nog steeds aan een EK in Nederland mét publiek. Maar we studeren uiteraard ook op andere scenario’s. Het zou raar zijn als we dat onder de huidige omstandigheden niet zouden doen."

Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge verklapte deze week in de Duitse media dat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin eraan denkt om het EK van aankomende zomer in één land af te laten werken. De Europese voetbalbond houdt de coronacrisis scherp in de gaten en neemt normaal gesproken op 5 maart een definitief besluit over de invulling van het eindtoernooi. De UEFA blijft rekening houden met wedstrijden zonder publiek, of slechts een handjevol toeschouwers.

Volgens de KNVB zijn er wat betreft het EK vier scenario's mogelijk. "Het eerste scenario is dat alles volgend jaar opgelost is, maar daar gelooft denk ik niemand echt in", zei Gijs de Jong, hoofd van het Nederlandse organisatiecomité, in november tegen het Algemeen Dagblad. "Het tweede scenario is een volledige bezetting van de stadions, maar wel met een hoop maatregelen daar omheen. Het derde scenario is een beperkte bezetting en het vierde dat er helemaal geen fans op de tribunes zitten."