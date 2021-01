‘Of Marsman Onana kan vervangen? Hij bewijst dat hij topclubwaardig is’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 13:52

Nick Marsman is de afgelopen maanden in de afwezigheid van Justin Bijlow de eerste doelman bij Feyenoord. De dertigjarige doelman is bij de Rotterdammers in het bezit van een aflopend contract en liet doorschemeren dat hij nog niet weet of hij deze verbintenis gaat verlengen. Ed de Goeij begrijpt dat Marsman wekelijks wil gaan spelen en noemt hem in gesprek met het Algemeen Dagblad zelfs als de eventuele opvolger van André Onana bij Ajax.

“Hij begon aarzelend, maar inmiddels doet die jongen het uitstekend. Al kan dit natuurlijk niet los worden gezien van de aanwezigheid van Malacia, Geertruida, Senesi en Spajic. Elke keeper zou dat soort spelers voor zich wensen”, zo geeft De Goeij te kennen. De oud-doelman van Sparta Rotterdam, Feyenoord, Chelsea, Stoke City en Oranje vindt het ‘lastig’ of Justin Bijlow direct weer de voorkeur boven Marsman moet krijgen zodra hij terug is van zijn voetblessure, die hem al sinds eind oktober aan de kant houdt.

“Kijk, ik weet niet wat de afspraken zijn bij Feyenoord. Als tegen Bijlow is gezegd dat hij de onbetwiste nummer één is, dan is het logisch dat hij de plek van Marsman weer inneemt. Maar kijk je puur naar hoe Marsman presteert, dan is er geen aanleiding om hem eruit te halen”, stelt de 31-voudig Oranje-international. Marsman, die dit seizoen voorlopig vijftien wedstrijden speelde en een goede indruk maakt, is bij Feyenoord momenteel in het bezit van een aflopend contract.

“Ik snap dat een keeper van dertig wekelijks wil spelen. En als dit niet bij Feyenoord kan, vind ik het logisch dat hij verder kijkt”, zegt de Goeij. Marsman speelde eerder voor FC Twente, Go Ahead Eagles en FC Utrecht. “Kijk, Remko Pasveer doet het dit seizoen uitstekend bij Vitesse. Maar hij is ook al 37 jaar, hè. Wie weet zoeken ze in Arnhem nog wel een eerste doelman. En wat gebeurt er met André Onana bij Ajax? Of Marsman hem zou kunnen vervangen in Amsterdam? Hij bewijst bij Feyenoord in elk geval dat hij topclubwaardig is.”