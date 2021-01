Feyenoord ziet overbodige verdediger naar Engeland vertrekken

Vrijdag, 22 januari 2021 om 13:29 • Chris Meijer • Laatste update: 14:12

George Johnston staat op het punt om Feyenoord tijdelijk te verlaten. Trainer Dick Advocaat bevestigt vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen AZ in navolging van berichtgeving van Sky Sports dat Wigan Athletic de 22-jarige verdediger tot het einde van het seizoen gaat huren van de Rotterdammers. Johnston komt bij Feyenoord amper aan spelen toe en mag daardoor de gang naar de nummer 22 van de Engelse League One maken.

"Die is naar Wigan. Is dat al bevestigd? Oh, nu wel dan", zegt Advocaat op de persconferentie. De jeugdinternational van Schotland werd door Feyenoord in de zomer van 2019 overgenomen van Liverpool, waar hij de jeugdopleiding had doorlopen. In zijn eerste seizoen in Rotterdam speelde Johnston geen minuut, al zat hij wel geregeld op de reservebank. Dit seizoen maakte de centrumverdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, zijn officiële debuut voor Feyenoord, in de wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2 zege).

Uiteindelijk deed Advocaat vier keer een beroep op Johnston, waarvan drie keer als linksback. Op die positie maakte hij in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) zijn basisdebuut, mede door de afwezigheid van Tyrell Malacia en Ridgeciano Haps. Nu zij allebei weer fit zijn, komt Johnston niet in de plannen van Advocaat voor. Bovendien maakt Sven van Beek nu ook weer deel uit van de wedstrijdselectie, waardoor er voor de positie van centrumverdediger eveneens meer keuze is. Het contract van Johnston loopt nog tot het einde van het seizoen, al heeft Feyenoord een optie om die verbintenis met een jaar te verlengen.