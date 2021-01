Real Madrid bevestigt positieve coronatest van Zinédine Zidane

Vrijdag, 22 januari 2021 om 12:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:12

Zinédine Zidane heeft positief getest op het coronavirus, zo meldt Real Madrid vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De Franse hoofdtrainer is inmiddels in zelfisolatie gegaan, zo klinkt het vanuit Spanje. Tijdens het uitduel van De Koninklijke met Deportivo Alavés van zaterdagavond neemt assistent-trainer David Bettoni de honneurs waar bij de nummer twee in LaLiga.

De leiding van Real bevestigt in het persbericht dat Zidane het coronavirus heeft opgelopen, al worden verdere details niet prijsgegeven. Mocht de Real-coach tien dagen in quarantaine verblijven, dan mist hij ook de thuiswedstrijd van Real tegen Levante op 31 januari. Het is niet de eerste keer dat de Madrileense grootmacht wordt getroffen door de coronacrisis. In de voorbije maanden testten ook onder meer Eden Hazard, Luka Jovic, Casemiro, Éder Militão en Mariano Díaz positief op het coronavirus. Voormalig voorzitter Lorenzo Sanz overleed vorige jaar maart zelfs aan de gevolgen van de besmetting.

Opvallende woorden van Zidane na blamage; keihard oordeel van kranten

De coach van Real Madrid wordt na de bekerblamage bepaald niet gespaard in de Spaanse media. Lees artikel

Het nieuws over de coronabesmetting van Zidane komt twee dagen na de schokkende 2-1 nederlaag tegen derdeklasser Alcoyano in de tweede ronde van de Copa del Rey. “Alle nederlagen doen pijn. Ik vind het niet leuk om te verliezen, hetzelfde geldt voor mijn spelers. We speelden tegen een club uit de Segunda B en hadden eigenlijk moeten winnen, maar dit is geen schande”, zo verklaart Zidane na afloop in gesprek met de Spaanse pers. “Dit kan gebeuren. Er gebeuren gekke dingen in een carrière van een speler. Dit is een moeilijke dag, maar we gaan hierdoor geen gekke dingen doen. We zullen er over nadenken en daarna weer hard moeten werken. Ik ben de coach en dit is mijn verantwoordelijkheid, dat accepteer ik.”

Marca was onverbiddelijk voor Zidane en schreef zelfs dat zijn tijdperk bij Real snel ten einde zal komen. “Real Madrid koerste af op een ramp en er was aanwijzing dat de trainer iets zou gaan veranderen. De afstand wordt groter en groter. Er zijn spelers die geen toekomst hebben in dit project. Ze hebben hun beste tijd bij Real Madrid al gehad en die zal niet meer terugkomen. Marcelo en Isco zijn duidelijke voorbeelden van spelers die niet verzekerd zijn van een toekomst. De club zet in op jonge spelers, wat botst met de ideeën van Zidane.“ AS noemde het bekerechec van Real zelfs 'een schande'.