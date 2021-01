BILD: Ten Hag voert ‘verkennend gesprek’ over dienstverband in Bundesliga

Vrijdag, 22 januari 2021 om 12:49 • Chris Meijer • Laatste update: 13:04

Erik ten Hag kan mogelijk op korte termijn aan de slag in de Bundesliga. BILD claimt dat Max Eberl, sportief directeur bij Borussia Mönchengladbach, reeds contact heeft opgenomen met de trainer van Ajax. De huidige nummer zeven bereidt zich voor op het vertrek van Marco Rose, die nadrukkelijk bij Borussia Dortmund in beeld is om aan het einde van het seizoen de ontslagen Lucien Favre definitief op te volgen.

Eberl zou deze maand telefonisch een verkennend gesprek met Ten Hag hebben gevoerd over de opvolging van Rose. Bij Borussia Mönchengladbach houdt men rekening met het vertrek van de 44-jarige oefenmeester. Rose zou bovenaan het verlanglijstje staan bij Borussia Dortmund, dat in december afscheid nam van Favre. De Zwitserse oefenmeester is tot het einde van het seizoen opgevolgd door Edin Terzic. Daarna zullen die Borussen vermoedelijk een definitieve opvolger voor Favre presenteren.

Voor die vacature werd de naam van Ten Hag overigens ook al genoemd. De vijftigjarige trainer van Ajax is geen onbekende in Duitsland, want hij had tussen 2013 en 2015 het tweede elftal van Bayern München onder zijn hoede. Voordat Hansi Flick definitief werd aangesteld bij Bayern, gold Ten Hag eveneens als kandidaat bij der Rekordmeister. Ten Hag, die eerder bij FC Twente, PSV, Go Ahead Eagles en FC Utrecht werkte, staat sinds december 2017 aan het roer bij Ajax en heeft nog een contract tot medio 2022.

Mocht Ten Hag daadwerkelijk de opvolger van Rose worden, krijgt hij te maken met een zware erfenis. De Duitse oefenmeester werd door Borussia Mönchengladbach in de zomer van 2019 weggehaald bij Red Bull Salzburg en eindigde in zijn eerste seizoen als vierde, waarmee een ticket voor de Champions League werd gehaald. Borussia Mönchengladbach verraste vriend en vijand door te overwinteren in het miljardenbal, na een groep met Real Madrid, Internazionale en Shakhtar Donetsk te hebben overleefd. In de Bundesliga verloopt het seizoen van Borussia Mönchengladbach voorlopig nog iets minder, gezien de zevende plaats.

Toch is Borussia Dortmund naar verluidt overtuigd van Rose, die bij Borussia Mönchengladbach nog een contract heeft tot medio 2022. Die Fohlen hebben de hoop dat de oefenmeester aanblijft nog niet helemaal opgegeven. Volgens BILD heeft Eberl in het gesprek met Ten Hag dan ook benadrukt dat het vooral de bedoeling was dat beide partijen ‘elkaar zouden leren kennen’. Borussia Mönchengladbach en Borussia Dortmund staan vrijdagavond tegenover elkaar en Rose wilde in aanloop naar dat duel niet ingaan over de speculatie rond een eventueel dienstverband bij de komende tegenstander.