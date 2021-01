Barcelona haalt bakzeil bij tuchtcommissie en mist Messi ook zondag

De schorsing van twee wedstrijden voor Lionel Messi blijft staan, zo weet onder meer Marca vrijdag te melden. Barcelona tekende beroep aan tegen de rode kaart van de aanvaller in de finale van de Supercopa de España tegen Athletic Club (2-3 nederlaag) van afgelopen zondag. De tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond heeft echter besloten om de sanctie voor Messi te handhaven, waardoor hij zondag ook de uitwedstrijd tegen Elche mist.

Messi ontbrak donderdagavond ook al bij Barcelona, dat met de nodige moeite en na verlenging met 0-2 wist te winnen van Cornellà in de tweede ronde van de Copa del Rey. Uitgerekend in de thuiswedstrijd tegen Athletic Club op 31 januari kan Messi zijn rentree maken in het elftal van trainer Ronald Koeman. De Argentijnse spelmaker kreeg voor het eerst in 753 optredens namens Barcelona een rode kaart voorgehouden. In de 120ste minuut van de verlening tegen Athletic Club sloegen de stoppen door bij Messi.

EERSTE RODE KAART OOIT VAN LIONEL MESSI VOOR BARCELONA. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 17 januari 2021

De Barcelona-aanvaller werd de hele wedstrijd al kort op de huid gezeten, onder meer door Asier Villalibre. Messi deelde vervolgens een flinke duw uit in de richting van de aanvaller van de Baskische club. Scheidsrechter Jesús Gil Manzano was onverbiddelijk en trok gelijk de rode kaart voor Messi. Tot overmaat van ramp zagen Barcelona en Koeman de kans om de eerste prijs van het seizoen te veroveren in rook opgaan.

Het scheidsrechtersrapport van Gil Manzano lijkt in het voordeel te zijn geweest van Messi. Spaanse media schreven na de wedstrijd dat de dienstdoende arbiter heeft genoteerd dat de Argentijn van het veld werd gestuurd vanwege ‘het slaan van een tegenstander met zijn arm’. Gil Manzano heeft het belangrijke woord ‘agressie’ echter niet opgeschreven en dat is een term die het verschil maakt tussen een relatief lichte schorsing van één tot drie wedstrijden en een zware schorsing van minimaal vier tot maximaal twaalf duels, volgens artikel 98. Spaanse media gingen overigens al uit van een schorsing van twee duels. Een schorsing van één duel gaat alleen op als de bal in de buurt is en dat was niet het geval.

Het is de eerste keer dat Messi een rode kreeg krijgt in het eerste elftal van Barcelona, maar niet voor het eerst in het roodblauwe tricot van de Catalanen. In februari 2005 werd de aanvaller in clubverband voor het eerst van het veld gestuurd: in de wedstrijd tussen Peña Sport en Barcelona B in de Segunda B. Acht minuten voor tijd was de toen nog zestienjarige aanvaller woedend over het niet meekrijgen van een strafschop na een overtreding op zijn persoon en zijn tirade moest hij met rood bekopen.

