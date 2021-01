Voormalig toptalent Verlinden duikt na zes jaar in Engeland op in Eredivisie

Vrijdag, 22 januari 2021 om 12:34 • Chris Meijer

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Thibaud Verlinden, zo maakt de Limburgse club via de officiële kanalen bekend. De 21-jarige vleugelaanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022, met een optie voor nog een seizoen. Verlinden wordt door Fortuna overgenomen van het Engelse Stoke City, waar hij de voorbije zes jaar speelde.

“Na zes seizoenen in Engeland is het tijd voor een nieuwe uitdaging en Fortuna Sittard sluit perfect aan op mijn ambities. Het Nederlandse voetbal is een goede leerschool voor buitenspelers. De transfer naar Sittard is in mijn ogen dan ook een logische stap. Ik kijk enorm uit naar mijn tijd hier”, zo laat Verlinden op de website van zijn nieuwe werkgever weten. Technisch manager Sjoerd Ars toont zich eveneens in zijn nopjes met het aantrekken van Verlinden.

“We zijn vanzelfsprekend tevreden met de keuze van Thibaud voor Fortuna Sittard. Het is een type buitenspeler die goed past in de Nederlandse competitie. Snel, technisch vaardig en sterk in de 1-op-1. Hij heeft wat pech gehad met blessures, maar krijgt nu de kans om zich te laten zien in het geel-groen”, geeft Ars te kennen. Verlinden speelde de voorbije zes jaar voor het Engelse Stoke City, waar hij uiteindelijk dertien wedstrijden in de hoofdmacht zou spelen.

Verlinden, het meest recent international van België Onder-19, trok in 2015 als toptalent naar Engeland, na in de jeugdopleiding van Club Brugge en Standard Luik te hebben gespeeld. Mede door blessureleed kon hij deze status bij Stoke City niet waarmaken, ondanks dat hij op negentienjarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal. Na huurperiodes bij het Duitse FC St. Pauli en Bolton Wanderers heeft Stoke City hem nu dus definitief naar Fortuna laten gaan. Na de van Kasimpasa overgekomen Mickaël Tirpan is Verlinden de tweede winterse versterking voor de nummer elf van de Eredivisie.