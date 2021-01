Arsenal pikt 58-voudig international als nieuwe doelman op in Premier League

Vrijdag, 22 januari 2021 om 12:17 • Chris Meijer

Mat Ryan maakt het seizoen op huurbasis af bij Arsenal, zo maken zijn werkgever Brighton & Hove Albion en the Gunners bekend via de officiële kanalen bekend. De 28-jarige Australische sluitpost was tot halverwege december de eerste doelman bij the Seagulls, maar verloor zijn plek onder de lat aan Rob Sanchez en behoort sindsdien niet meer tot de wedstrijdselectie. Bij Arsenal wordt Ryan normaal gezien de stand-in van Bernd Leno.

De afgelopen weken werd er in Engeland al gespeculeerd over een eventuele nieuwe doelman voor Arsenal, aangezien men bij the Gunners niet tevreden is over Rúnar Alex Rúnarsson. De 25-jarige doelman werd afgelopen zomer voor twee miljoen euro overgenomen van het Franse Dijon, maar heeft de clubleiding van Arsenal voorlopig nog niet weten te overtuigen. De zevenvoudig IJslands international speelde voorlopig vijf wedstrijden en liet met name in het EFL Cup-duel met Manchester City (1-4 nederlaag) een matige indruk achter.

Om die reden was Arsenal op zoek naar een doelman die meer zou kunnen concurreren met Leno en daarvoor was ook Neto in beeld. Barcelona hanteerde echter een te hoge vraagprijs en was niet bereid om mee te werken aan een huurdeal. Uiteindelijk is de keuze dus gevallen op Ryan, die sinds 2017 in Engeland speelt. Brighton & Hove Albion nam de 58-voudig Australisch international destijds over van Valencia, nadat hij eerder voor KRC Genk, Club Brugge en Central Coast Mariners keepte. Ryan stond in totaal 123 keer onder de lat bij the Seagulls.

“We kennen Mat erg goed door zijn prestaties bij Brighton in de afgelopen seizoenen en hij voegt iets toe aan onze selectie. Hij heeft veel ervaring in de Premier League, wat voor ons van enorme waarde zal zijn”, licht Arsenal-manager Mikel Arteta toe op de website van de club. Ryan zal bij Arsenal met rugnummer 33 gaan spelen. Technisch directeur Edu: “Mat is een ervaren doelman, iemand die zichzelf heeft bewezen in de Premier League en heel veel interlands voor Australië heeft gespeeld. Met zijn ervaring en kennis versterkt hij onze selectie.”