België heeft sinds deze week met Will Still (28) zijn eigen Julian Nagelsmann

Zaterdag, 23 januari 2021 om 00:00 • Yanick Vos • Laatste update: 15:12

Een opmerkelijk bericht uit de Belgische voetbalwereld eerder deze week: de 28-jarige Will Still is aangesteld als hoofdtrainer van Beerschot. De Belg van Engelse afkomst is plots de jongste naoorlogse trainer in de Jupiler Pro League. Hij kon aan de slag in de Major League Soccer als assistent-trainer bij D.C. United, maar wordt nu eindverantwoordelijke bij de nummer tien van België.

Door Yanick Vos

Still, een Belgische trainer van Britse komaf, is in Antwerpen de opvolger van de 38-jarige Hernán Losada. De Argentijnse trainer kreeg onlangs een aanbod van D.C. United en greep de kans met beide handen aan. Losada waagde nog een poging om Still en conditietrainer Pieter Jacobs mee te nemen naar Washington D.C., maar het tweetal koos ervoor om Antwerpen achter te blijven. De clubleiding liet daarop aan Still weten dat ze het in hem zagen zitten als hoofdtrainer. Het duurde vervolgens niet lang voordat beide partijen akkoord waren over een contract tot aan het einde van dit seizoen. Met gepaste trots werd de piepjonge hoofdtrainer afgelopen dinsdag gepresenteerd. “De keuze was moeilijk en tegelijk niet. Ik volgde gewoon mijn buikgevoel”, zo werd Still geciteerd in de Belgische media bij zijn aanstelling.

Niet eerder koos een club op het hoogste niveau van België voor zo’n jonge trainer als Still, die op 14 oktober zijn 29ste verjaardag viert. Tot aan afgelopen dinsdag droeg Harry Game de titel van jongste trainer in de Belgische eerste klasse met zich mee. De Engelsman was 29 jaar en 11 maanden oud toen hij in 1953 hoofdtrainer werd van Antwerp. De aanstelling van Still doet denken aan Julian Nagelsmann, die in 2016 als 28-jarige bij TSG Hoffenheim de opvolger was van Huub Stevens. Nagelsmann werd daarmee de jongste trainer ooit in de Bundesliga. De Duitser is inmiddels 33 jaar en sinds vorig seizoen hoofdtrainer van RB Leipzig. Waar Nagelsmann met Alfred Schreuder een ervaren assistent kreeg, zorgt Beerschot er voor dat Still er met de 42-jarige Davy De Smedt een ervaren kracht naast zich krijgt. De Smedt is voormalig aanvoerder van Beerschot en was sinds een jaar hoofd jeugdopleiding van de club.

Will Still als assitent van Hernán Losada (links) op de bank bij Beerschot.

Ondanks zijn leeftijd loopt Still al jaren mee in het voetbal. Tien jaar geleden haalde hij een ‘Foundation Degree in Football Coaching’ aan het Myerscough College in Preston en was hij actief als assistent-trainer bij Preston North End Onder-18. Sinds 2014 is Still een bekend gezicht in het Belgische voetbal; hij was in verschillende rollen werkzaam bij STVV, Standard Luik, Lierse SK en Beerschot. De zoon van Britse ouders, die in 1990 naar België verhuisden, begon zeven jaar geleden als video-analist bij STVV. Hij trok zijn stoute schoenen aan en vroeg na een training van het eerste elftal aan een van de medewerkers van de club uit Sint-Truiden of hij even mocht praten met hoofdtrainer Yannick Ferrera. “Ik vertelde hem over mijn opleiding en vroeg of ik iets voor hem kon betekenen”, vertelde Still twee jaar geleden in een interview met Het Nieuwsblad. “Ik hoefde geen geld. Tot mijn verbazing zocht hij nog een video-analist om de tegenstanders te scouten. Ik was elke dag aanwezig en af en toe liet Yannick me een stuk van de training leiden of videoanalyses geven. Af en toe stak hij me wel wat centen toe of bood hij me een maaltijd aan.”

Na promotie van STVV naar het hoogste niveau kreeg Still een contract voorgeschoteld. “Het minimum. Twee keer niks, maar het was toch een verloning”, aldus Still, die in 2015 samen met Ferrera naar Standard Luik vertrok. Een jaar later nam de club afscheid van de technische staf en dus ook van Still, die in 2017 terechtkwam bij Lierse SK, waar hij aan de slag ging als videoanalist en assistent van hoofdtrainer Frederik Vanderbiest. Toen hij vervolgens de kans kreeg om terug te keren naar Standard Luik als videoanalist was hij vertrokken. “Maar daar moest hij een hele dag op een bureau zitten”, zei Frédéric Frans, de 32-jarige middenvelder van Beerschot die bij Lierse samenwerkte met Still. “Al even snel stond hij terug in Lier. Ook al verdiende hij maar een vierde van wat hij in Luik kreeg, bij ons kon hij wel mee op het veld staan en de training leiden. Daar haalde hij veel meer voldoening uit. Hij wist toen al dat zijn toekomst op het veld lag. Zijn kennis als videoanalist moest gewoon de deur naar de voetbalwereld openen.”

In oktober 2017 besloot de clubleiding van Lierse SK hoofdtrainer Frederik Vanderbiest te ontslaan. Als assistent-trainer werd Still, destijds pas 24 jaar, naar voren geschoven als eindverantwoordelijke van de club die destijds uitkwam op het tweede niveau van België. Still werd daarmee de jongste hoofdtrainer ooit in het Belgische profvoetbal. Als interim-trainer boekte Still uitstekende resultaten en zette onder meer een serie neer van zeven overwinningen op rij met Lierse. Omdat hij niet over de juiste papieren beschikte, zat zijn periode als interim-trainer er na zestig dagen noodgedwongen op. "De meeste van mijn spelers zijn ouder dan mij, maar eigenlijk is dat niet echt een item in de kleedkamer”, zei Still destijds in een interview met Het Laatste Nieuws. “De groep voelt dat ik er heel veel energie in steek, erg gepassioneerd ben en geen onzin vertel. Dan dwing je vanzelf een zeker respect af.” Die woorden worden deze week onderstreept door Frans: “Daar hadden we nooit het gevoel dat er iemand van 24 voor de groep stond”, weet de Beerschot-verdediger zich te herinneren tegenover Het Nieuwsblad. “Hij had toen al zo’n charisma over zich dat iedereen luisterde, hij had de groep al helemaal in zijn greep. Of hij er nu klaar voor is? Sommige mensen zijn klaar geboren, Will was slim genoeg om zijn moment af te wachten en ervaring op te doen.”

Volgens Frans is Still ‘bezeten door voebtbal’. Het grote voordeel van de talentvolle trainer? “Dat hij zijn kennis op de spelers kan overbrengen op een natuurlijke manier, niet geforceerd uit een trainersboekje”, aldus de centrumverdediger, die eerder speelde voor het Schotse Partick Thistle en Dundee United. Hij is vooral onder de indruk geraakt van de wedstrijdbesprekingen van de trainer. “Geen speeches van een uur, maar kort en to the point. Sommige trainers krijgen in een uur niets uitgelegd, bij hem denk je na tien minuten dat je alles over de tegenstander weet.” Dat Still de kans krijgt bij Beerschot komt voor Ferrera niet als een verrassing. De trainer die hem liet ruiken aan het grote werk bij STVV en Standard Luik vergelijkt de aanlooproute van Still met die van zichzelf. “Ik was zelf 31 jaar bij mijn debuut en ik maakte me er al klaar voor sinds mijn 22ste. Toen vroeg ik me al af wat ik bij mijn eerste dag voor de groep zou zeggen en welke trainer ik zou moeten zijn”, zegt de trainer van Al-Fateh in een interview met Sporza. “Will is zich ook al lang aan het voorbereiden, hij maakte zich ook klaar voor dit moment.”

Still heeft volgens Ferrera nog veel te leren. “Of hij een complete trainer is? Helemaal niet. Of ik dat op mijn veertigste ben? Helemaal niet. We groeien altijd, we blijven leren en we blijven fouten maken. Will zal ook fouten maken, maar dat doet elke trainer op elke leeftijd”, zo klinkt het. Volgens Ferrera is het geen enkel probleem dat Still jong en onvervaren is. “Er zijn spelers die tot hun 35ste voetballen en dan wordt er aan hen gevraagd of ze assistent of trainer willen worden. Zij zijn dan ouder, maar zijn er niet klaar voor. Will is jonger, maar is wel klaar”, aldus Ferrera, die zichzelf als ‘mentor en grote broer’ van Still ziet. De twee zijn bevriend geraakt en gingen samen op vakantie. Toen Still onlangs gevraagd werd voor het trainerschap van Beerschot, nam hij eerst contact op met Ferera voor advies. “Hij heeft zelf beslist, maar mijn mening was: doe het, probeer het. Dit zal geen slechtere trainer van hem maken en ook zijn cv zal er niet slechter van worden”, aldus Ferrera, die ervan overtuigd is dat Still klaar is voor Beerschot.

Zijn vuurdoop als hoofdtrainer van Beerschot heeft Still al gehad. Een dag na zijn aanstelling stond de uitwedstrijd tegen KAS Eupen op het programma. Het werd een debuut om snel te vergeten, ondanks dat de bezoekers al na 87 seconden op voorsprong kwamen door een treffer van Marius Noubissi. Door doelpunten van Smail Prevljak, Konan N’Dri en Menno Koch won Eupen echter met 3-1. Een ruimere nederlaag werd Beerschot bespaard; de 4-1 van N’Dri werd afgekeurd wegens buitenspel en de thuisploeg nam vervolgens gas terug. Het gewenste schokeffect waar de clubleiding op hoopte bleef dus uit. Zodoende blijft het wachten op de eerste overwinning sinds 29 november (2-3 zege op KV Mechelen). Wellicht hebben Still en zijn ploeg aanstaande zondag vanaf 16.00 uur meer succes in de uitwedstrijd tegen Zulte Waregem.