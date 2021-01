Schmidt zorgt voor commotie en gaat vol tegen wens persvoorlichter in

Vrijdag, 22 januari 2021 om 11:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:00

Een opvallend moment vrijdagochtend op de persconferentie van PSV in aanloop naar het thuisduel met RKC Waalwijk van zaterdagavond. De persvoorlichter van de Eindhovenaren benadrukte dat er hangende het onderzoek van de aanklager betaald voetbal geen mededelingen worden gedaan door PSV en Schmidt, die vorige week flink uithaalde naar arbiter Bas Nijhuis. Desondanks ging Schmidt tegen de uitdrukkelijke wens van de zegsvrouw kort in op de heikele en breed uitgemeten kwestie.

"De verklaringen zijn ingediend, we wachten nu op de uitkomst", zo werd de woordvoerder geciteerd door onder meer Voetbal International. Op verzoek van verschillende journalisten liet Schmidt vervolgens tóch zijn licht schijnen over de ruzie met Nijhuis. "Ik heb het na de wedstrijd (tegen Sparta Rotterdam, red.) en op de persconferentie heel duidelijk uitgelegd. Dat is nog steeds mijn mening." De Duitse coach voelt zich niet ongemakkelijk bij het incident van vorige week. "Nee, ik voel me daar niet ongemakkelijk bij. Iedereen moet in het voetbal optimaal presteren. Als dat in mijn ogen niet gebeurt, bijvoorbeeld de scheidsrechter bij de overtreding op Cody Gakpo, zeg ik er wat van. Volgens mij mag dat."

Het onderwerp leek definitief te zijn uitgesloten, totdat Schmidt alsnog een sneer uitdeelde richting Nijhuis. "Ik kan alleen maar zeggen dat híj (Nijhuis, red.) dat gezegd heeft. Niet dat ik heb gezegd dat hij het expres heeft gedaan. En nu is het echt genoeg." De oefenmeester van PSV doelt met die uitspraak op zijn eerdere bewering dat Nijhuis na afloop van het treffen met Sparta zou hebben gezegd expres tégen PSV te fluiten. De kritiek van Schmidt na de 2-1 nederlaag tegen Vitesse van enkele maanden geleden zou hieraan ten grondslag liggen.

Eerder dit seizoen draaide Nijhuis tegen Vitesse een strafschop voor PSV in blessuretijd terug, nadat hij de beelden had bekeken aan de zijlijn. Schmidt was daarna woedend op Nijhuis, en volgens de Duitser speelt dat akkefietje nog altijd een rol. "De scheidsrechter heeft vandaag na de wedstrijd gezegd dat hij tegen ons floot omdat ik kritiek op hem had geuit na Vitesse", aldus Schmidt. ESPN-verslaggever Pascal Kamperman kan zijn oren amper geloven en vraagt of Nijhuis dat echt gezegd heeft. "Ja. Hij deed het expres, omdat ik hem na Vitesse had bekritiseerd. Dat is totaal niet oké", zo zei de stellige Schmidt.

"Dat is voor mij niet professioneel", vervolgde de PSV-coach zijn opvallende relaas. "Dat is honderd procent niet professioneel. Het is nu de tweede keer dat ik dit zo voel. En daar ben ik echt niet blij mee." De woorden van Schmidt zorgden voor ongeloof bij Nijhuis. "Wat? Dat ik expres tegen hem gefloten heb ook nog? Sow, nou, dan kun je zien wat trainers er allemaal van maken, hè. Ik moet er echt om lachen, want dit is echt complete onzin natuurlijk. Heb je dat niet zelf verzonnen, heeft hij dat echt gezegd? Een trainer wordt gewoon beoordeeld op zijn gedrag, als hij een paar keer zo doet bij de vierde man, dan geef ik gewoon een gele kaart", zo klonk het in een interview met ESPN.

PSV krijgt door het verleende uitstel meer tijd en gelegenheid om stukken aan te leveren voor de aanklager, die tevens de rol van Nijhuis in het hele gebeuren grondig zal onderzoeken. PSV speelt volgende week dinsdag tegen FC Emmen, terwijl op 31 januari het uitduel met Feyenoord op de agenda staat. Het is nog niet bekend of de onafhankelijk aanklager voor die tijd al een uitspraak heeft gedaan. De KNVB meldde eerder deze week dat er zal worden gekeken naar de beschuldigingen van Schmidt aan het adres van Nijhuis.