Overmars verrast Ajax-directeur: ‘Soms heb ik niet eens van die speler gehoord’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 11:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:16

Als financieel directeur is Susan Lenderink sinds medio 2019 nauw betrokken bij het aankoopbeleid van Ajax. De topbestuurder in de Johan Cruijff ArenA moest in dat kader eerder deze maand instemmen met het recordbedrag van 22,5 miljoen euro voor Sébastien Haller. Veel minder bekende namen passeren echter ook weleens de revue bij Ajax, zo benadrukt de openhartige Lenderink.

Lenderink geeft eerst een inkijkje in de manier van handelen omtrent de tussentijdse komst van Haller. "Het is aan mij om te bepalen wat het effect van Haller aantrekken is voor onze liquiditeitspositie en het netto resultaat van volgend jaar", legt de financieel expert uit in een interview met Voetbal International. Lenderink ging zorgvuldig te werk, want in het geval van Haller gaat het om een miljoenencontract tot medio 2025. "Daar komen ook allerlei fiscale aspecten bij kijken. Pas als ik naar aanleiding van de financiële checks beoordeel dat het verantwoord is, gaat het door."

De financieel directeur is naar eigen zeggen in een bijzondere wereld terechtgekomen, vooral op het gebied van transfers. "Dat is een samenspel met Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.)", zo benadrukt Lenderink. "Soms zegt Marc tegen mij: 'We zijn met Pietje of Jantje bezig, wat denk je ervan?' Jeetje, geen flauw idee. Soms heb ik niet eens van die speler gehoord. Laat staan dat ik daar een prijskaartje aan kan hangen. Dat is ook niet mijn taak. Ik moet beoordelen of de aankoop past binnen de budgetten. Is het qua loonkosten te verantwoorden?", verduidelijkt de Ajax-directeur haar werkzaamheden in Amsterdam.

Lenderink heeft tevens een stem in de onderhandelingen met spelers. "Want er zijn financieel veel details waarmee je kan spelen. Daarmee kan ik het resultaat beïnvloeden. Marc zet op hoofdlijnen de deal uit en vervolgens adviseer ik hem over welke weg we financieel het best kunnen bewandelen", vervolgt Lenderink haar uitleg. "Naar afspraken gaan we altijd samen. Het gaat om grote bedragen en achteraf wil je geen welles-nietes-spelletje. Als Marc en ik het op hoofdlijnen hebben beklonken, dan werkt de juridische afdeling de contracten verder uit. Zo komt een deal tot stand."