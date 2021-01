BILD: Ideale opvolger Alaba kost Bayern München 42,5 miljoen euro

Vrijdag, 22 januari 2021 om 09:41 • Rian Rosendaal

Bayern München lijkt rekening te houden met het vertrek van David Alaba, die volgens Marca reeds akkoord is gegaan met een lucratief vierjarig contract bij Real Madrid. Der Rekordmeister ziet volgens BILD in Dayot Upamecano de ideale opvolger van Alaba in München, al wordt de verdediger van RB Leipzig ook nog steeds intensief gevolgd door onder meer Chelsea en Manchester United.

Bovengenoemde krant meldt dat Bayern 42,5 miljoen euro moet neerleggen voor de komst van Upamecano naar Zuid-Duitsland, het bedrag van zijn ontsnappingsclausule. De Champions League-winnaar wil het liefste wachten tot aankomende zomer om zaken te doen met RB Leipzig, in plaats van de fysiek sterke mandekker deze maand al binnen te halen. "We gaan er natuurlijk naar kijken, maar niet alleen met deze speler", reageert Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge tegenover BILD kort op de geruchten over Upamecano. "We kijken naar de posities waar mogelijk versterking nodig is. Maar in deze tijden van het coronavirus speelt het financiële plaatje ook zeker een rol."

Het is goed mogelijk dat naast Alaba ook Jérôme Boateng en Javi Martínez Bayern na afloop van dit seizoen kiezen voor een vertrek bij Bayern. Beide partijen zijn nog niet tot een akkoord gekomen over verlenging van het aflopende contracten van de verdedigers. Hoofdtrainer Hansi Flick kan in het centrum van de defensie ook nog kiezen voor Niklas Süle, al blijkt hij behoorlijk blessuregevoelig te zijn. Versterkingen lijken dan ook wenselijk, met Upamecano die volgens BILD bovenaan het lijstje van de Bayern-leiding staat.

Upamecano, met een contract tot medio 2022 bij RB Leipzig, kan zijn loopbaan ook vervolgen in de Premier League, waar er interesse lijkt te zijn van Chelsea en Manchester United. Ook Paris Saint-Germain is genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van de 22-jarige verdediger uit Frankrijk. In de Spaanse media is Upamecano genoemd als mogelijke opvolger van Sergio Ramos, die nog steeds geen handtekening heeft gezet onder een nieuwe verbintenis bij Real Madrid.