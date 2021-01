Klopp veegt titelkansen falend Liverpool van tafel: ‘Hoe dom zou ik zijn?’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 09:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:34

Het zijn zware tijden voor regerend landskampioen Liverpool, dat donderdag tegen Burnley (0-1) voor het eerst sinds april 2017 een Premier League-duel verloor op het eigen Anfield. Daarnaast hebben the Reds voor het eerst sinds mei 2000 vier competitiewedstrijden op rij niet gescoord. Prolongatie van de landstitel lijkt op de tocht te staan en manager Jürgen Klopp wil na de zeperd tegen Burnley dan ook helemaal niet praten over de titelkansen van zijn kwakkelende ploeg.

"Hoe dom zou ik zijn als ik nu, net na de nederlaag tegen Burnley en nu we drie, vier duels op rij niet hebben weten te scoren, ik weet het niet precies, over de titelrace zou beginnen?", zei Klopp donderdagavond in duidelijke bewoordingen op de aansluitende persconferentie. De Duitse coach kon niet precies vertellen waarom zijn spelers zo uit vorm lijken te zijn. "De spelers zijn altijd erg degelijk geweest, maar nu blijken het ook gewoon mensen te zijn. Nu moet ik als manager nog beter duidelijk maken hoe we dit gaan oplossen, want we missen juist die laatste tien procent om het op de juiste momenten goed te doen."

Klopp kreeg het in de eerste heflt aan de stok met Sean Dyche, zijn collega van Burnley. De ruzie ging in de catacomben van Anfield nog even door. Het akkefietje stelde echter weinig voor, zo benadrukte Dyche na afloop. "Slechts twee managers die vechten om de overwinning. Daar is niks mis mee", aldus de winnende coach. Klopp wilde er ook weinig over kwijt. Hij wilde ook niet zeggen of Liverpool deze maand alsnog de transfermarkt opgaat. "De eindbeslissing daarover ligt niet bij mij en ik denk daar momenteel ook niet over na."

De pijnlijke nederlaag tegen Burnley kwam ook hard aan bij oud-verdediger Jamie Carragher, thans werkzaam als analist. "In aanvallend opzicht viel het zwaar tegen", zo zei hij in de studio van Sky Sports. "Dit is echt lichtjaren verwijderd van het niveau dat ze de laatste jaren hebben getoond. Het lijkt erop dat ze de landstitel aan het verspelen zijn. Zes punten achterstand (op koploper Manchester United, red.), dat kan nog goedgemaakt worden. Maar met de wedstrijden die er nu aankomen? En met de huidige vorm? Ze moeten onderhand eerder gaan nadenken over een plaats in de top vier dan over de titel."