Unieke blessure bij Fenerbahçe: ‘De eerste sporter die deze blessure heeft’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 08:45 • Daniel Cabot Kerkdijk

Diego Perotti zal door ‘een unieke blessure’ maandenlang moeten toekijken. De buitenspeler van Fenerbahçe liep eind november in de stadsderby tegen Besiktas (3-4 verlies) een zware blessure aan de knie op. De schade in het gewricht is groot en ook nog eens bijzonder complex. Technisch directeur Emre Belözoglu verzekert dat de kwetsuur van de 32-jarige Argentijn, die bezig is aan zijn eerste seizoen in Istanbul, zelfs uniek is voor een sporter.

Perotti scheurde de knieband in het gewricht vrijwel finaal af. Een scheur, groot of klein, in de knieband of het afscheuren van de achterste kruisband is een blessure die vaker voorkomt onder voetballers, maar de kwetsuur van de Argentijn is van een andere orde. “Er zijn acht gevallen in heel de wereld en zeven zijn door een auto-ongeluk ontstaan”, zo verzekert Emre. “Hij is de eerste sporter die deze blessure heeft. Een unieke situatie.”

“Na een operatie is de verwachting dat hij tussen drie en acht maanden aan de kant zal staan. Het herstel verloopt niet zoals wij en hij willen”, erkent de oud-voetballer. Perotti maakte in zijn eerste maanden een goede indruk in het tenue van Fenerbahçe, maar de blessure heeft voor een andere situatie gezorgd. “Als hij onder het mes gaat, zullen Perotti en de trainer een beslissing moeten gaan nemen.”

“We kunnen niet met zekerheid zeggen dat hij zal vertrekken. Ik denk dat we een soort van tussenoplossing kunnen vinden. We hebben nu meer buitenlandse voetballers onder contract staan dan toegestaan. Er zullen beslissingen moeten worden genomen”, besloot Emre, die lijkt te duiden op de ontbinding van het nog anderhalf jaar doorlopende contract. Perotti, goed voor vijf A-interlands, speelde eerder jarenlang voor Sevilla, Genoa en AS Roma.