Hofland hekelt radiostilte Ultee na ontslag: ‘Hij hoeft me niet meer te bellen’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 08:28 • Laatste update: 09:27

Fortuna Sittard is sinds de aanstelling van Sjors Ultee als eindverantwoordelijke bezig aan een ijzersterke reeks. Met zestien punten uit de laatste zeven duels klommen de Limburgers op naar de elfde plaats in de Eredivisie, waardoor Ultee zeer veel lof kreeg toegezwaaid. De in november ontslagen Kevin Hofland vindt echter niet dat de spelers er in de eerste maanden van het seizoen helemaal niets van konden. Daarnaast velt hij een hard oordeel over zijn voormalig collega Ultee.

"Als je drie keer verliest kun je er niks van, als je drie keer wint ben je een topcoach", verzucht Hofland in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Zo werkt het. Maar Sjors gaat ook door op de weg die we samen zijn ingeslagen. Een speler als Martin Angha doet het nu heel goed, maar daar heb ik ook zoveel uren in gestoken… " De gewezen Fortuna-coach vindt de euforie rondom Ultee iets te groot geworden. "Sjors heeft bepaalde kwaliteiten, maar ik vind hem in veel dingen ook nog tekortschieten. Vind ik van mezelf ook. In mijn ogen is Sjors soms nog te lief en loopt hij nog wel eens weg voor dingen."

Hofland benadrukt daarnaast dat het contact met Ultee, met wie hij anderhalf jaar intensief samenwerkte, onherstelbaar is beschadigd. Hij had meer verwacht van zijn voormalig rechterhand "Ik dwing niemand om loyaal te zijn, dat is ieders eigen keuze. Maar ik had wel verwacht dat Sjors mij zou bellen. Niet uit medelijden, daar zit ik niet op te wachten. Gewoon: 'Luister Kevin, dit speelt, ik ben kandidaat.''' Het contact tussen beide trainers is na het ontslag van Hofland in Sittard uiterst minimaal geweest.

"Sjors heeft me één appje gestuurd, de dag na mijn ontslag. En één keer gebeld, aan het einde van het jaar, toen ik in een interview had gezegd dat ik niks van hem had gehoord", zo uit Hofland zijn verbazing. De uitspraak van de oud-verdediger wordt overigens tegengesproken door Ultee. Hofland blijft niet met wrok achter, maar een hernieuwde samenwerking zit er waarschijnlijk niet in. "Ik gun hem het beste, we hebben prettig samengewerkt, maar hij hoeft me niet meer te bellen. Zo ben ik dan ook."

Ultee liet zich in december éénmalig uit over zijn band met Hofland, die zich destijds ook al kritisch toonde over de huidige Fortuna-coach. "Ik heb Kevin na zijn ontslag nog een paar keer gebeld en geappt om te vragen hoe het ging. Daarna is er van beide kanten geen contact meer geweest. De club heeft na het ontslag van Kevin uitgesproken dat ik geen optie was voor het hoofdtrainerschap en daarom dacht ik dat ik ging vertrekken", zo klonk het in gesprek met De Limburger. Uiteindelijk werd Ultee toch aangesteld door het bestuur van Fortuna.