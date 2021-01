Vitesse dreigt topspelers kwijt te raken door ‘scheefgroei’ in contracten

Vrijdag, 22 januari 2021 om 08:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:29

Het succes van Vitesse in de Eredivisie heeft ook een keerzijde. Tal van voetballers van de huidige nummer twee van de competitie genieten interesse van andere clubs, ook mede vanwege hun contractuele situatie. Liefst tien contracten bij Vitesse lopen medio 2022 ten einde. Onder anderen steunpilaren als Danilho Doekhi, Riechedly Bazoer, Oussama Tannane, Matus Bero en Eli Dasa staan nog minder dan anderhalf jaar op de loonlijst en dus zal Vitesse later dit jaar op een kruispunt van wegen staan: verlengen of verkopen.

Bij Vitesse is sprake van ‘scheefgroei in de contractopbouw’, zo ziet technisch directeur Johannes Spors. Hij verwacht wisselende resultaten in de gesprekken met de spelers die het fundament van het elftal van Thomas Letsch vormen. “Ik verwacht enkele transfers in de zomer. Maar ik ga ook uit van contractverlengingen. Dat wordt maatwerk. Ieder heeft zijn afzonderlijke belangen”, vertelt hij vrijdag in gesprek met het regionale dagblad de Gelderlander.

Spors denkt dat Vitesse kan voorkomen dat de selectie van Letsch wordt kaalgeplukt, omdat clubs eerder bezuinigen dan geld spenderen. “En wij laten spelers met een hoge marktwaarde echt niet onder de kostprijs vertrekken.” De sportbestuurder heeft geen verkoopplicht van clubeigenaar Valeri Oyf gekregen. “Ik wil wel een meer gestaffelde opbouw van de contracten bij Vitesse bewerkstelligen.”

Spors en Vitesse snappen heel goed dat spelers de club niet als hun eindstation zien. “Als ze ambitie hebben, willen ze elk jaar hogerop. Deze club maakt deel uit van een internationaal systeem. Daarin ontwikkelen spelers zich en gaan dan hogerop aan de slag.” Tannane, Bazoer en Doekhi genieten interesse, erkent Spors. “Maar een concreet bod ligt er nog voor niemand.”