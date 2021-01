Maarten Stekelenburg: ‘Ik heb hem elke dag tegen proberen te houden’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 06:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:28

Maarten Stekelenburg maakte woensdagavond in het bekerduel met AZ (0-1 winst) zijn rentree bij Ajax, bijna tien jaar na zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdamse club. Het was voor de 38-jarige doelman ook zijn eerste optreden in ruim twee jaar. Stekelenburg hoopt dat hij de eerste keeper van Ajax in de TOTO KNVB Beker blijft, al zijn er geen afspraken over gemaakt. Een ronde eerder stond Kjell Scherpen tegen FC Utrecht (5-4) onder de lat.

“Of ik zou willen dat die er zijn?” Lachend: “Als dat inhoudt dat ik alles speel wel. Ik wil altijd spelen. Ik ben tevreden dat het tegen AZ mocht uitkomen en blij met het resultaat. Ik zie wel wat er gebeurt”, vertelt Stekelenburg, die in het buitenland uitkwam voor AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton, vrijdag in gesprek met De Telegraaf.

Stekelenburg heeft geen moeite met zijn rol bij Ajax. “Dat ik weinig zou spelen, wist ik van tevoren. Daar heb ik met Erik ten Hag over gesproken. Ik wist wat mijn rol zou zijn en wat dat betreft is er niet veel veranderd met Everton. Alleen ben ik nu thuis. Ver weg was ook fijn, maar thuis is het beste.” Een transfer hoeft van Stekelenburg dan ook niet meer te worden verwacht.

Generatiegenoot Klaas-Jan Huntelaar maakte deze maand de overstap naar Schalke 04. “Hij kan proberen me mee te nemen naar Schalke 04, maar dat gaat hem toch niet lukken”, lachte de doelman, die Huntelaar probeerde te overtuigen om bij Ajax te blijven. “Ik heb hem elke dag tegen proberen te houden, maar hij luistert niet echt”, erkent de veteraan in het dagblad. “Het is zijn keuze, een beslissing die alleen hij kon nemen. Het was een gevoelskwestie, denk ik.”