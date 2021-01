Luciano Narsingh verlaat Feyenoord en wordt herenigd met Ron Jans

Vrijdag, 22 januari 2021 om 12:30 • Laatste update: 12:41

FC Twente heeft zich versterkt met Luciano Narsingh. De aanvaller doorstond vrijdag de medische keuring in De Grolsch Veste en wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van Feyenoord. Narsingh hoopt onder de vleugels van zijn oude trainer Ron Jans op meer speeltijd dan bij Feyenoord, waarvoor hij dit seizoen slechts 391 minuten uitkwam in de Eredivisie. Narsingh staat zaterdag voor het eerst op het trainingsveld van FC Twente. Het is nog onbekend of hij zondag tegen VVV-Venlo al zijn debuut kan maken.

"Voor mij is dit een heel mooie overstap, ik kijk er naar uit", reageert Narsingh vrijdag op zijn tijdelijke overstap van Feyenoord richting FC Twente. "Ik ken trainer Ron Jans nog van mijn tijd bij Heerenveen. De gesprekken die ik met hem heb gehad gaven me heel goed gevoel en vertrouwen. Ik wil hier de komende maanden met plezier voetballen. Ik weet dat ik ervoor moet knokken en mijn niveau moet halen."

Technisch directeur Jan Streuer is eveneens enthousiast over de deal met Feyenoord. "Na de blessure van Vaclav Cerny wilden we onze voorhoede versterken, omdat we wat ‘dun’ in de aanvallers kwamen te zitten", zo legt de Twente-bestuurder uit. "De komst van Luciano was een buitenkans. Hij kent Ron Jans uit zijn tijd bij sc Heerenveen en wilde graag naar FC Twente komen. Luciano kan op de vleugels aan beide kanten uit de voeten, past bij de wijze waarop we spelen en brengt ook heel veel ervaring met zich mee. We zijn heel blij dat hij direct aansluit."

Woensdag werd al duidelijk dat FC Twente en Feyenoord een akkoord hadden bereikt over de verhuurperiode. Narsingh moest zelf nog wel overeenstemming bereiken met de club uit Enschede en moest bovendien door de medische keuring komen. Beide formaliteiten zijn afgerond, waardoor de dertigjarige buitenspeler weer gaat samenwerken met Jans. Tussen 2010 en 2012 speelde Narsingh bij sc Heerenveen al onder de oefenmeester.

FC Twente was van plan om het seizoen af te maken met de huidige spelersgroep, maar daar kwam verandering in toen Václav Cerny vorige week donderdag een zware knieblessure opliep tegen Ajax (1-3 verlies). Narsingh is gehaald als vervanger voor de Tsjech. Jans heeft voor de drie posities voorin verder de beschikking over Danilo, Queensy Menig, Thijs van Leeuwen, Issah Abass en Jesse Bosch. Ook Luka Ilic, van origine een nummer tien, kan als hangende vleugelspits uit de voeten.

Narsingh, wiens contract in Rotterdam na dit seizoen afloopt, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord, dat hem vorig seizoen transfervrij overnam van Swansea City. De buitenspeler kwam deze jaargang verdeeld over negen competitieduels, waarvan zes keer als invaller, tot één doelpunt en één assist. In de Europa League bleef de inbreng van Narsingh beperkt tot één basisplaats en één invalbeurt, waarin hij ook één assist leverde.