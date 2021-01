Barcelona in verlenging langs Cornellà na twee gemiste penalty's

Barcelona heeft zich donderdagavond ternauwernood geplaatst voor de achtste finales van de Copa del Rey. De ploeg van trainer Ronald Koeman had een verlenging nodig tegen derdedivisionist Cornellà, omdat zowel Miralem Pjanic als Ousmane Dembélé een strafschop miste in de reguliere speeltijd. Doelman Ramón Juan Ramírez van Cornellà groeide uit tot de grote plaaggeest van Barcelona, maar moest in de verlenging toch capituleren na een afstandsschot van Dembélé. In de blessuretijd van de verlenging maakte Martin Braithwaite er 0-2 van.

Als de zege van Cornellà op Atlético Madrid in de vorige ronde nog niet voldoende als waarschuwing diende voor Barcelona, dan gold dat wel voor de uitglijder die Real Madrid woensdagavond maakte op bezoek bij derdedivisionist Alcoyano. Toch koos Koeman niet voor zijn sterkst denkbare ploeg. De trainer gaf Jordi Alba en Frenkie de Jong rust. Het tweetal speelde in de afgelopen acht dagen twee wedstrijden van 120 minuten in de Supercopa. Mede door de absentie van De Jong was er plek voor Ilaix Moriba, die dinsdag zijn achttiende verjaardag vierde en nu zijn debuut maakt voor Barcelona.

Doelman Ramón Juan Ramírez was met twee gestopte penalty’s de grote plaaggeest van Barcelona.

Koeman moest het bovendien stellen zonder de geschorste Lionel Messi en de geblesseerde Sergiño Dest. Het werd al gauw duidelijk dat Barcelona geen gemakkelijke avond zou beleven bij de provinciegenoot. Barcelona kreeg in de eerste helft slechts enkele kansen, terwijl ook de thuisploeg zich niet onbetuigd liet. Verreweg de grootste kans was in de slotfase van de eerste helft voor Pjanic. De middenvelder mocht aanleggen vanaf elf meter na gevaarlijk spel van Albert Estellés in een duel met Ronald Araújo. De penalty werd echter gekeerd door de 21-jarige keeper Ramón Juan Ramírez.

De tweede helft begon met een grote kans voor Martin Braithwaite na een vloeiende aanval, maar keeper Ramón bracht opnieuw redding. Het was een van de spaarzame grote kansen die Barcelona creëerde. De ploeg had achterin het nodige te duchten van Cornellà: zo werden afstandsschoten van Agus Medina en Gonzalo Carmona gekeerd en schoot Eloy naast. Een nieuwe penalty leek uitkomst te bieden voor Barcelona, nadat Lenglet op het hoofd werd geraakt door de voet van Pol Moreno. Ditmaal ontfermde Dembélé zich over de penalty, maar opnieuw redde Ramírez.

De keeper zette zijn heldenrol verder kracht bij door ook nog een afstandsschot van Pjanic tegen de lat te tikken, kort na een grote misser van Braithwaite bij de tweede paal, en dus moest er verlengd worden. Het duurde slechts twee minuten voordat Barcelona de score opende in de verlenging. Dembélé zette zijn mislukte strafschop recht met een succesvol schot in de bovenhoek, waar Ramírez enkel een hand tegen kreeg: 0-1. In het restant van de verlenging kwam Barcelona niet meer in de problemen. Twee minuten voor tijd moest Estellés inrukken nadat hij zijn tweede gele kaart ontving, waardoor Cornellà het duel met tien man beëindigde. Barcelona profiteerde nog van het numerieke overwicht, nadat Braithwaite in een counter door invaller Pedri in staat werd gesteld om van dichtbij de eindstand te bepalen.