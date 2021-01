Luis Suárez redt Atlético Madrid na rake strafschop van keeper Dmitrovic

Donderdag, 21 januari 2021 om 23:20 • Dominic Mostert

Atlético Madrid heeft donderdagavond op de valreep drie punten bijgeschreven in de strijd om de landstitel in Spanje. De koploper van LaLiga won dankzij een late strafschop van Luis Suárez met 1-2 van Eibar en heeft nu een voorsprong van zeven punten op Real Madrid én nog een duel tegoed. De score werd donderdag opvallend genoeg geopend door keeper Marko Dmitrovic van Eibar, waarna Suárez tweemaal toesloeg.

Het meest opvallende moment van de wedstrijd, en nu al een van de meest opvallende momenten van het seizoen, vond na elf minuten plaats. Eibar ontving een strafschop na een overtreding van Yannick Ferreira Carrasco op Yoshinori Muto en de club koos ervoor om Dmitrovic zich te laten ontfermen over de penalty. De keeper stuurde collega Jan Oblak de verkeerde kant op en maakte het eerste doelpunt uit zijn carrière. In het restant van de eerste helft stelde Atlético daar weinig tegenover, totdat Suárez er 1-1 van maakte.

Verdediger Sergio Álvarez van Eibar deed onder druk van Atlético een poging om uit te verdedigen, maar zijn bal werd in het strafschopgebied onderschept door Marcos Llorente, waardoor van dichtbij een grote mogelijkheid ontstond voor Suárez. De Uruguayaan faalde niet. Atlético stichtte nadien echter nauwelijks gevaar. De bezoekers hadden weliswaar aanzienlijk meer balbezit, maar de meeste doelpogingen waren afkomstig van Eibar. Het leek bij 0-0 te blijven, tot een slotoffensief van Atlético plaatsvond.

Vier minuten voor tijd tikte Dmitrovic een inzet van João Félix met één hand weg, maar twee minuten voor tijd moest hij zich gewonnen geven. Nadat de keeper zelf een penalty had benut, slaagde hij er niet in om een elfmetertrap van Suárez keren. De spits mocht aanleggen vanaf de stip nadat hij zelf in contact kwam met Anaitz Arbilla en rondde succesvol af. Zodoende zette Atlético weer een belangrijke stap in de titelstrijd.