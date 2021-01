Liverpool lijdt eerste thuisnederlaag in Premier League sinds april 2017

Donderdag, 21 januari 2021 om 22:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:10

Liverpool heeft voor het eerst sinds april 2017 een thuisnederlaag geleden in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Burnley en bleef zodoende 410 minuten droog staan. Het betekende voor Burnley de eerste zege op Anfield sinds 1974. Erik Pieters kwam kort na rust in de ploeg bij de bezoekers, terwijl Georginio Wijnaldum bij de thuisploeg aan de aftrap verscheen.

Liverpool begon sterk aan het seizoen, maar wist sinds 19 december niet meer te winnen in de Premier League en kwam in de laatste wedstrijden zelfs niet tot scoren. Klopp gunde Mohamed Salah en Roberto Firmino het eerste uur rust en promoveerde Wijnaldum tot aanvoerder door de afwezigheid van Jordan Henderson. De thuisploeg begon afwachtend en kreeg via Xherdan Shaqiri de eerste kans van de wedstrijd. De Zwitser trok vanaf rechts naar binnen, maar was onnauwkeurig in de afronding en schoot met links een halve meter naast.

Burnley voelde zich in de eerste helft genoodzaakt te beperken tot verdedigen en gooide zich een aantal keer met succes voor de bal. De ploeg wist de druk van de thuisploeg ogenschijnlijk simpel te weerstaan en zag Divock Origi na een half uur spelen recht op doelman Nick Pope schieten na een individuele actie. Diezelfde Origi had op slag van rust de openingstreffer op de schoen, nadat hij profiteerde van een mispeer van aanvoerder Ben Mee. De Belg ging alleen op Pope af, maar zag zijn schot via de onderkant van de lat terug het veld in stuiteren.

De ploeg van Klopp bleef het betere van het spel houden en noteerde al vroeg in de tweede helft de volgende goede mogelijkheid. Trent Alexander-Arnold stuurde de bal de rechterhoek in, waarna Pope in twee instanties de bal ternauwernood over de achterlijn wist te werken met een uitgestoken been. Het was aan de doelman van Burnley te danken dat zijn ploeg het eerste uur in leven bleef, want ook op een schot van de ingevallen Salah had de Engelse sluitpost een prima antwoord. De Egyptenaar legde aan op aangeven van Wijnaldum, maar zijn schot werd in de korte hoek gepakt.

Liverpool probeerde met de moed der wanhoop een opening te forceren in de defensie van de bezoekers, maar moest toezien hoe Burnley tien minuten voor tijd de leiding pakte. Ashley Barnes kreeg de bal met geluk mee de zestien in en tikte hem over de uitkomende Alisson Becker, die een overtreding beging op de spits. Barnes ging zelf achter de bal staan en benutte de strafschop: 0-1. Het betekende zijn honderdste clubdoelpunt in zijn carrière en de eerste thuisnederlaag voor Liverpool sinds april 2017.