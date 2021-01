Club Brugge houdt grote transfersom over aan vertrek Krépin Diatta

Donderdag, 21 januari 2021 om 21:06 • Dominic Mostert

Krépin Diatta vervolgt zijn carrière bij AS Monaco. De 21-jarige aanvaller komt over van Club Brugge en tekent een contract tot de zomer van 2025 bij de huidige nummer vier van de Ligue 1. De transfer zat al even in de pijplijn en wordt donderdagavond door beide clubs bevestigd. Ze maken geen melding van een transfersom, maar volgens Belgische media betaalt Monaco ruim twintig miljoen euro. Bovendien zou Club een doorverkooppercentage hebben bedongen.

Van een recordtransfer voor Club is waarschijnlijk geen sprake, want in 2019 werd Wesley voor 25 miljoen euro verkocht aan Aston Villa. Diatta lijkt nu de op een na duurste speler uit de clubgeschiedenis te worden. De Senegalees was dit seizoen in negentien competitieduels goed voor tien doelpunten en twee assists. Ook maakte hij vijf keer zijn opwachting in de groepsfase van de Champions League, maar in die wedstrijden was Diatta niet betrokken bij een goal.

De zestienvoudig international maakte in januari 2018 de overstap van het Noorse Sarpsborg 08 naar Club. Met de overgang was toen circa twee tot drie miljoen euro gemoeid. Sindsdien apeelde Diatta 95 officiële wedstrijden, waarin hij 20 keer scoorde en 11 goals voorbereidde. "Ik ben heel blij om bij Monaco te gaan spelen en me te blijven ontwikkelen bij een ambitieuze club met een rijke geschiedenis", vertelt hij via de officiële kanalen van zijn nieuwe club.

Vicepresident Oleg Petrov geeft aan dat Diatta door 'veel Europese clubs' werd gevolgd. "Hij is een getalenteerde, jonge speler die zijn kwaliteiten heeft aangetoond in de Belgische competitie. Hij is vastberaden om zijn ontwikkeling hier bij Monaco voort te zetten. Zijn komst bewijst de aantrekkingskracht van Monaco en onderstreept de pogingen die de club onderneemt om de ploeg te blijven versterken in kwalitatief opzicht."

In de zomer van 2019 had Ajax volgens De Telegraaf belangstelling voor Diatta, die toen werd voorgesteld als alternatief voor de mogelijke komst van Steven Bergwijn. Uiteindelijk kwam Quincy Promes de gelederen versterken. Ook Galatasaray en Paris Saint-Germain werden destijds aan Diatta gelinkt. De Senegalees is een veelzijdige aanvaller, die op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan en ook als aanvallende middenvelder kan fungeren.

Met de komst van Noa Lang anticipeerde Club in de zomer al op een mogelijk vertrek van Diatta. Daarnaast heeft Charles De Ketelaere de afgelopen maanden een goede ontwikkeling doorgemaakt, waardoor het vertrek van Diatta geen onoverkomelijk probleem hoeft te vormen voor Club. Het Laatste Nieuws denkt desondanks dat de club binnenkort weer een talentvolle speler zal verwelkomen, 'zoals Club dat in het verleden al deed met José Izquierdo, Anthony Limbombe, Arnaut Groeneveld, en recent Noa Lang'.