Valencia meldt zich weer in Amsterdam na eerste afwijzing van Ajax

Donderdag, 21 januari 2021 om 20:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:20

Valencia heeft de komst van Edson Álvarez nog niet opgegeven, zo verzekert ESPN donderdagavond. Volgens de Mexicaanse tak van de sportzender heeft de nummer veertien van LaLiga een 'nieuwe poging' om de verdediger annex middenvelder over te nemen. De inzet van Valencia is een verhuurperiode tot het eind van het seizoen, zo klinkt het.

De gesprekken tussen Valencia en Ajax zouden gemoedelijk verlopen, maar de koploper van de Eredivisie is nog niet overtuigd om mee te werken aan een vertrek van Álvarez. Om die reden denkt Valencia eraan om een huursom te betalen voor de Mexicaan. Aanvankelijk hoopte de club Álvarez gratis te kunnen huren, maar daar zag Ajax niets in. Het is onbekend hoe Ajax heeft gereageerd op het nieuwste voorstel vanuit Spanje.

Volgens bronnen van ESPN wil Ajax het seizoen nog steeds afmaken met Álvarez in de ploeg en wordt een overstap niet eenvoudig te realiseren. De club wil in principe geen spelers laten gaan in de huidige transferperiode. Zelf staat de international wel open voor een vertrek. Hij komt bij Ajax niet tot veel speeltijd en vindt het op zijn leeftijd, 23 jaar, van groot belang om geregeld in actie te komen om zich verder te ontwikkelen.

Álvarez, in 2019 aangetrokken als opvolger van Matthijs de Ligt, begon dit seizoen als basisspeler naast Ryan Gravenberch op het middenveld, maar verdween sinds de komst van Davy Klaassen uit de vaste basiself van Erik ten Hag. Wel deed hij woensdagavond negentig minuten mee in de gewonnen bekerwedstrijd tegen AZ (0-1). Dit seizoen staat de teller op vijftien officiële optredens.