RIVM komt met opmerkelijke adviezen over thuis kijken naar voetbalwedstrijd

Donderdag, 21 januari 2021 om 20:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:50

In navolging van de nieuwe aangescherpte coronamaatregelen heeft het RIVM ook voor voetbalsupporters een aantal tips opgesteld om op een veilige manier thuis een voetbalwedstrijd te kunnen kijken. Het is voor supporters al bijna een jaar niet mogelijk om wedstrijden vanuit het stadion te bekijken en dus kwam het Rijksinstituut met een opsomming aan voorbeelden hoe het toch gezellig gemaakt kan worden in de huiskamer. Het RIVM adviseert onder andere om een tribune op te stellen waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

De eerste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus, maar daarmee kon het kabinet niet voorkomen dat er woensdag nieuwe aangescherpte maatregelen moesten worden aangekondigd. Zo is het niet langer toegestaan om thuis meer dan één gast te ontvangen die dertien jaar of ouder is en komt er een avondklok. "Als niemand klachten heeft, mag u één vriend uitnodigen om voetbal te komen kijken", begint het RIVM zijn rijtje met tips en adviezen aan voetbalsupporters.

"Valt er een doelpunt, dan kunt u bijvoorbeeld, zonder te schreeuwen, opstaan uit uw stoel, dansen en springen op uw plek. U kunt met elkaar op afstand het glas heffen. Of een muzieknummer afspelen of ratel gebruiken om toch geluid te maken", gaat het instituut verder. "Deel nooit blikjes of glazen met elkaar, markeer zo nodig de glazen", luidt een ander advies. Verder: "Gebruik individuele bakjes voor chips en nootjes, zorg ervoor dat u niet uit dezelfde zakjes eet. En stel een 'tribune' op waarbij de zitplaatsen in elk geval 1,5 meter uit elkaar staan."

De actie van het RIVM leidt op Twitter tot verschillende reacties. Sommige mensen zien er het nut wel van in, terwijl anderen zich niet serieus genomen voelen. "Wat is dit dan? Moet het RIVM zich echt bezighouden met een werkinstructie tot op detailniveau hoe ik een goal van mijn club mag vieren?", vraagt iemand zich af. Anderen kunnen de adviezen wel waarderen. "Je kunt van ze zeggen wat je wilt, maar het RIVM pakt dit heel serieus aan."

Vorig seizoen werden de competities van zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie vroegtijdig stilgelegd. Bij aanvang van het huidige seizoen waren supporters, op strenge voorwaarden, weer welkom in de stadions. Op dat besluit werd eind september teruggekomen door supporters opnieuw uit de stadions te weren. De maatregelen hebben een grote financiële impact op de clubs, die door de pandemie veel inkomsten mislopen. De KNVB sprak eerder al de vrees uit dat niet uitgesloten kan worden dat clubs omvallen.