Telstar betaalt hoge prijs voor uitstekende start van Sebastian Soto

Donderdag, 21 januari 2021 om 19:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:28

Telstar heeft vroegtijdig afscheid moeten nemen van Sebastian Soto, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie donderdag via de officiële kanalen. De Amerikaan werd afgelopen zomer voor een jaar gehuurd van Norwich City, maar wordt door de club uit de Championship per direct teruggehaald. Soto kwam in zijn eerste halfjaar voor Telstar tot twaalf optredens en wist daarin zeven keer te scoren.

Soto werd afgelopen zomer door Hannover 96 verkocht aan Norwich City, waarop de club uit de Engelse tweede divisie hem direct verhuurde aan Telstar. Bij de ploeg van Andries Jonker was de Amerikaan een welkome versterking en wist hij al snel het net te vinden. "Natuurlijk is dit heel erg jammer", laat Jonker weten over het vertrek van zijn pupil. "Je weet dat er een vergrootglas op zulke jongens ligt en dat er in de winterperiode besloten kan worden hem terug te roepen. Dat is nu het geval en daar moeten wij mee omgaan."

Ondanks de teleurstelling kan Jonker ook begrip opbrengen voor de situatie. "Ik denk dat het eens te meer bewijst dat we bij Telstar op de goede weg zijn en een mooi platform zijn voor spelers om zichzelf in de kijker te spelen", aldus de oefenmeester. "Hoe we dit gaan oplossen? Daar gaan we in de komende dagen naar kijken. Na het vertrek van Benaissa Benamar naar FC Utrecht werden ons ruim 25 centrale verdedigers aangeboden en ik verwacht dat ons nu vele spitsen zullen worden aangeboden. Daarnaast hebben wij natuurlijk onze eigen ideeën."

Soto bewees in Velsen-Zuid al snel zijn waarde en werd door Jonker als spits en als aanvallende middenvelder ingezet. De twintigjarige rechtspoot kwam tot twaalf duels voor Telstar, waarvan acht als basisspeler. Daarnaast werd hij door zijn goede spel in november opgeroepen voor de Verenigde Staten, waarvoor hij zijn debuut maakte in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Panama (3-1 winst). Soto kwam een kwartier voor het einde binnen de lijnen en wist direct twee keer te scoren.