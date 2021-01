Heracles Almelo strikt Ahmed Kutucu en profiteert van transfer Huntelaar

Donderdag, 21 januari 2021 om 18:31 • Dominic Mostert

Heracles Almelo heeft zich donderdagavond versterkt met Ahmed Kutucu. De twintigjarige spits wordt de rest van het seizoen gehuurd van Schalke 04, zo maakt de Eredivisionist bekend. Kutucu kwam dit seizoen tot zeven invalbeurten in de Bundesliga, maar mocht van de club uitkijken naar een nieuwe tijdelijke werkgever.

Eerder op de donderdag maakten regionale media al melding van de nadere komst van Kutucu naar Heracles. Voor de jongeling was na de komst van Klaas-Jan Huntelaar nog minder perspectief op speeltijd bij de hekkensluiter van de Bundesliga. Kutucu, die zowel de Duitse als de Turkse nationaliteit heeft, kwam in 2012 over van Rot Weiss Essen en doorliep vervolgens de jeugdopleiding van Schalke. Sinds zijn debuut in december 2018 speelde hij al 45 wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij 5 keer scoorde.

De tweevoudig international van Turkije, die zijn officiële debuut beleefde in de Champions League met een invalbeurt tegen Lokomotiv Moskou (1-0 zege) op 11 december 2018, ziet uit naar zijn tijd in Almelo. "Ik heb goede gesprekken gehad met de club, weet waar Heracles Almelo voor staat en wat ze zoeken in een spits. Ik wil zo veel mogelijk spelen en doelpunten maken om het team te helpen. Ik kan niet wachten om te beginnen", vertelt de aanwinst.

Kutucu zal de concurrentie aangaan met Sinan Bakis en Adrian Szöke; eerstgenoemde maakte vorige week tegen FC Emmen zijn eerste drie competitiegoals, terwijl Szöke pas eenmaal scoorde. Technisch directeur Tim Gilissen beseft dat offensieve versterking wenselijk was. "Met het vastleggen van Kutucu zijn we daarin geslaagd. Hij is een speler die voor zijn leeftijd al veel ervaring heeft op het hoogste niveau. Hij kiest bewust voor Heracles Almelo om zich hier te laten zien. Daar zijn we trots op. We kijken uit naar een mooie samenwerking."