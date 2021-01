Spartak verkoopt oogappel van Dick Advocaat en maakt ruimte voor Promes

Donderdag, 21 januari 2021 om 18:19 • Dominic Mostert

Aleksandr Kokorin staat voor zijn eerste avontuur buiten Rusland. De aanvaller verlaat Spartak Moskou voor een contract tot medio 2024 bij Fiorentina, zo maakt de club uit Rusland donderdag bekend via de officiële kanalen. Met de transfer is volgens media in Italië vier miljoen euro plus mogelijke bonussen gemoeid. Kokorin wordt in de komende dagen in Florence verwacht voor de medische keuring.

Zodoende neemt de 48-voudig international al na een halfjaar afscheid van Spartak. Hij tekende in augustus 2020 een contract voor drie seizoenen in Moskou, met de optie voor een extra jaar, nadat zijn verbintenis bij Zenit Sint-Petersburg afliep. Mede door blessureleed kende Kokorin een valse start bij Spartak. Uiteindelijk kwam hij dit seizoen tot acht wedstrijden en twee doelpunten, waaronder één in zijn laatste optreden, op 29 november tegen Rotor Volgograd (2-0 zege).

Spartak and @ACFFiorentinaEN have reached an agreement over Alexander Kokorin’s move to the Italian side ??



Good luck in Serie A, Sasha! ?? — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 21, 2021

Kokorin heeft een aantal bewogen jaren achter de rug. Hij werd in mei 2019 net als collega-international Pavael Mamev veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar, nadat ze samen twee personen mishandelden in een horecagelegenheid. In september 2019 werd Kokorin vervroegd vrijgelaten en vervolgens werd hij door Zenit verhuurd aan Sochi, waarvoor hij zeven keer scoorde in tien duels. Na dat seizoen maakte hij transfervrij de overstap naar Spartak. De 29-jarige aanvaller speelde in Rusland verder ook voor Dynamo Moskou en Anzhi Makhachkala.

Een jaar geleden werd hij nog in verband gebracht met Feyenoord. Dick Advocaat kende Kokorin van zijn periode als bondscoach van Rusland en informeerde naar Kokorin. "Als we die kunnen krijgen, haal ik 'm zelf op", zei hij toen tegen Voetbal International. Zo ver kwam het uiteindelijk niet. Spartak heeft na de verkoop van Kokorin overigens wat meer ruimte voor de komst van Quincy Promes, zowel in financieel opzicht als in de selectie. De huidige nummer drie van Rusland meldde deze week met Ajax in gesprek te zijn over een rentree van de buitenspeler.