‘De voeten van Lucas Pratto staan permanent op tien over tien’

Donderdag, 21 januari 2021 om 17:51 • Dominic Mostert

Lucas Pratto had zich waarschijnlijk een beter begin van zijn periode bij Feyenoord voorgesteld. De huurling van River Plate kreeg een basisplaats in zijn eerste twee competitieduels, maar moest na teleurstellende optredens plaatsmaken voor Nicolai Jörgensen in de Klassieker. Toen de Argentijn woensdag weer een basisplek kreeg in het bekerduel met Heracles Almelo (3-2), besloot trainer Dick Advocaat hem in de pauze al te wisselen. Pierre van Hooijdonk en Harry van der Laan zijn allerminst overtuigd van Pratto.

Advocaat gaf aan dat Pratto 'te weinig' bracht en daarom gewisseld moest worden. In de eerste helft loste de aanvaller geen enkel schot en was hij niet gelukkig in de duels. Namens Feyenoord was Pratto nog niet verantwoordelijk voor een doelpunt of assist en Van Hooijdonk weet dat spitsen daarop worden afgerekend. "In die zin snap ik de opmerking van Dick wel. Aan een spits die niet scoort heeft Feyenoord niks", geeft hij aan in het Algemeen Dagblad. De oud-aanvaller betwijfelt niet dat Pratto 'een doelpunt kan maken', maar vindt dat een spits ook andere specifieke kwaliteiten moet hebben.

"Goed kunnen koppen bijvoorbeeld, razendsnel zijn, of tweebenig. Dán heb je meerwaarde. Dat soort specifieke kwaliteiten zie ik niet bij Pratto", aldus Van Hooijdonk. Oud-aanvaller Van der Laan, die in het seizoen 1990/91 voor Feyenoord speelde, vindt dat Pratto met zijn 32 jaar al oogt als een 'vent van 50'. Dat hoeft niet per se een probleem te zijn, geeft Van der Laan aan, maar in het geval van Pratto is dat in zijn optiek wel zo. "De slimme, scorende spits die hij is geweest, is hij gewoon niet meer. Te sloom, niet wendbaar, over the hill: dát is Pratto en dat straalt hij uit."

Van der Laan geeft toe dat hij sowieso meer houdt van 'stijlvolle spitsen' als Robin van Pesie en Ronaldo. Pratto heeft in zijn ogen meer weg van een 'zwoeger'. "Een sjouwer en allesbehalve een atleet. Let alleen al op zijn voeten, die staan permanent op tien over tien. Ofwel: veel te ver naar buiten. Hij is niet mooi om naar te kijken. Ik sluit heus niet uit dat hij nog wat doelpuntjes meepikt voor Feyenoord, hoor. Maar het verschil? Nee, dat gaat deze jongen niet maken in De Kuip."