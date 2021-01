VVV-Venlo wijst bod op competitietopscorer Georgios Giakoumakis af

VVV-Venlo hoopt Georgios Giakoumakis tot het eind van het seizoen te behouden. De spits is met zestien doelpunten momenteel topscorer van de Eredivisie en heeft buitenlandse interesse gewekt, maar technisch manager Stan Valckx vertelt aan het Griekse Sport 24 dat VVV niet zomaar meewerkt aan een vertrek. Onlangs heeft de club al een bod uit Azië afgewezen, zo maakt Valckx bekend.

"Vooralsnog hebben we één bod op Giakoumakis ontvangen, dat uit Azië kwam. Dat bod hebben we afgewezen omdat we niet tevreden waren over de financiële voorwaarden", geeft de technich manager aan. Hij ontkracht geruchten uit Turkije over belangstelling van Besiktas voor Giakoumakis. Deze week maakten Turkse media melding van een openingsbod van anderhalf miljoen euro van Besiktas. "We hebben geen bod ontvangen van Besiktas en ik weet niets van de interesse van die club."

"We hopen Giakoumakis te kunnen behouden tot het eind van het seizoen. Dat is ons doel. Georgios is een goede, intelligente jongen die weet wat hij wil. Hij heeft het naar zijn zin hier. Hij heeft me al eens verteld dat zijn keuze om hierheen te komen de beste keuze uit zijn carrière was", aldus Valckx, die toegeeft dat een club als VVV bij een bod van bepaalde hoogte toch zal moeten meewerken. "Ik kan geen specifiek bedrag noemen. Van een Premier League-club zouden we een ander bedrag verlangen dan van een club uit Cyprus."

Giakoumakis heeft nog een contract tot de zomer van 2022 in het Covebo Stadion - De Koel, met een optie voor nog een jaar. Vorige week woensdag produceerde hij nog een vierklapper in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-4). Enkele dagen na die wedstrijd zei Valckx in De Limburger al dat hij rekening moet houden met een transfer van de Eredivisie-topschutter. "Ik hoop dat hij pas in de zomer bij ons vertrekt. We willen ons handhaven. Maar een club als VVV heeft niet de luxe om een enorm goed bod zomaar te weigeren."