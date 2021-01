Recordbreker Ronaldo teruggefloten: ‘Hij is nog geen topscorer aller tijden’

Donderdag, 21 januari 2021 om 16:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:51

Cristiano Ronaldo tekende woensdagavond in het duel om de Suppercoppa met Napoli (2-0) voor het 760ste doelpunt uit zijn illustere loopbaan. Volgens sommige tellingen is de 35-jarige Portugees nu de topscorer aller tijden in het wereldvoetbal. Ronaldo verbrak het oude record van Josef Bican, die tussen 1931 en 1955 tot een totaal van 759 doelpunten zou zijn gekomen. Er klinken een dag later echter geluiden dat het record van Ronaldo niet geldig is.

De in 2001 overleden Bican, die furore maakte bij voornamelijk Slavia Praag, krijgt deze donderdag bijval van de Tsjechische voetbalbond. Men laat in een uitgebreide verklaring weten dat het totaal aantal doelpunten (759) van de oud-aanvaller niet correct is. De in het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk geboren Bican zou namelijk veel meer treffers hebben gemaakt. "Het historie en statistieken-comité van de Tsjechische voetbalbond heeft alle doelputen van de legendarische Josef Bican nog eens geteld en we kunnen derhalve bevestigen dat hij in totaal 821 doelpunten in officiële wedstrijden heeft gemaakt. Dit is de meest accurate telling van al zijn treffers", zo meldt de voetbalbond van Tsjechië in de verklaring.

The best goalscorer in football history? ?? The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches. Jaroslav Kolár, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021

"Cristiano Ronaldo is dus nog niet de topscorer aller tijden", benadrukt Jaroslav Kolar, hoofd van het historie en statistieken-comité van de Tsjechische voetbalbond. "Hij heeft nog werk te verzetten om het record daadwerkelijk te verbreken." De aanvaller van Juventus heeft volgens de berekeningen van Kolar en consorten dus nog 62 doelpunten nodig om het decennia oude record van Bican te verbreken. Ronaldo heeft overigens nog niet gereageerd op de bewering vanuit Tsjechië.

De kwestie-Ronaldo is vergelijkbaar met die van Lionel Messi en Pelé. De aanvaller van Barcelona brak in december het record van de Braziliaanse legende en bracht zijn totaal aantal voor één club op 643 doelpunten, terwijl Pelé volgens de statistieken afsloot met 643 treffers. Santos, de club die hij achttien jaar diende als speler, kwam echter al snel met een andere lezing. Volgens de Braziliaanse club tekende de drievoudig wereldkampioen voor 1.091 doelpunten: 643 doelpunten in officiële duels en nog eens 448 treffers in vriendschappelijke ontmoetingen. Bij Messi waren de doelpunten in oefenpotjes overigens niet meegerekend.