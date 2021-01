Besiktas wint mede door dubbelslag Mensah ruim en legt druk bij Fenerbahçe

Donderdag, 21 januari 2021 om 16:16 • Yanick Vos

Besiktas heeft donderdagmiddag geen fout gemaakt in de strijd om de Turkse landstitel. De koploper van de Süper Lig was met 1-4 te sterk voor Karagümrük, de nummer acht van de competitie. Het team van trainer Sergen Yalcin liep in de tweede helft uit naar een 0-4 voorsprong, waarna Fabio Borini in de slotfase de eer redde voor de thuisploeg.

Besiktas is al sinds 13 december ongeslagen in competitieverband, maar struikelde vorig week wel over Hatayspor (2-2). Door het puntenverlies kroop de concurrentie dichterbij en kwam Fenerbahçe in puntenaantal zelfs op gelijke hoogte. Donderdagmiddag leek het er geen moment op dat Besiktas punten ging verspelen, al kwam de 0-1 pas vlak voor rust op het scorebord. Op aangeven van Georges-Kevin N'Koudou tekende Vincent Aboubakar voor het openingsdoelpunt. N'Koudou had een goede individuele actie in huis en bracht Aboubakar goed in stelling, die oog in oog met keeper Emiliano Viviano afrondde.

De bezoekers kwamen goed uit de kleedkamer en gingen nadrukkelijk op zoek naar de 0-2. De tweede treffer van de middag liet niet lang op zich wachten. Vijf minuten na rust was het Bernard Mensah die scoorde namens Besiktas. De middenvelder frommelde zich voorbij een aantal verdedigers en rondde vanaf de rand van het strafschopgebied af. Een kwartier later werd het 0-3 door de Canadese aanvaller Cyle Larin. Na een aanval over de linkerflank schoof hij de bal op aangeven van Ridvan Yilmaz tegen de touwen.

Karagümrük had niets meer in te brengen en moest lijdzaam toezien hoe Mensah twintig minuten voor tijd zijn tweede van de middag maakte. Hij passeerde meerdere verdedigers van de thuisploeg en scoorde uiteindelijk vanuit de rebound. Karagümrük kon wat terugdoen vanaf elf meter na een overtreding van Besiktas-back Valentin Rosier op Badou Ndiaye. De strafschop werd verzilverd door Borini, die daarmee de eindstand bepaalde. Fenerbahçe kan later op de dag weer op gelijke hoogte komen met Besiktas als het wint van Sivasspor (17.00 uur)