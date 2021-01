TOTO's tips: Feyenoord - AZ, gaat Lucas Pratto eindelijk scoren?

Zaterdag, 23 januari 2021 om 15:30 • Stefan Coerts • Laatste update: 16:14

De Eredivisie wacht op niemand. Na een bekerronde waarin Feyenoord met moeite won van Heracles Almelo en AZ voor het eerst sinds lange tijd zijn meerdere moest erkennen in Ajax staat komende zondag alweer de vierde Eredivisietopper van januari op het programma. Naast prestige en wraakgevoelens rondom de situatie van Arne Slot gaat het in deze pot ook vooral om de drie punten. Bij een zege wipt AZ namelijk over Feyenoord heen, terwijl de Rotterdammers maar wat graag in het spoor van koploper Ajax willen blijven. TOTO tipt wat interessante zaken om op in te zetten!

Hoewel het afgelopen woensdag dus mis ging in de strijd om de TOTO KNVB Beker, kan AZ in de Eredivisie klinkende cijfers overleggen tegen de traditionele top drie. AZ boekte op 13 januari een 1-3 zege op bezoek bij PSV waarmee de Alkmaarders de eerste ploeg ooit zijn die zes opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en PSV winnend wist af te sluiten. Die sterke reeks begon in mei 2019, toen AZ met 1-0 won van PSV, vervolgens won de ploeg van achtereenvolgens Feyenoord (0-3), PSV (0-4), Ajax (1-0 en 0-2) en dus PSV (1-3). Is AZ een reuzendoder of gewoon één van de reuzen?

Zet AZ deze ongekende zegereeks tegen de traditionele top drie voort? Bekijk hier de quotering voor een zege van de Alkmaarders.

AZ heeft dus laten zien dat het kan winnen in De Kuip, maar gemakkelijk zal dat komende zondag zeker niet zijn. De laatste keer dat Feyenoord in eigen huis een Eredivisie-duel verloor was dus in september 2019 tegen AZ (0-3). Sindsdien is Feyenoord de enige Eredivisie-club zonder thuisnederlaag én incasseerden de Rotterdammers de minste doelpunten in eigen huis (twaalf). De ploeg van trainer Dick Advocaat staat op drie opeenvolgende clean sheets in de Kuip en kan voor het eerst sinds mei 2013 vier keer op rij de nul houden in een Eredivisie-wedstrijd in eigen huis. Dat Feyenoord in 2021 tot dusver de ploeg is met de minste schoten op doel tegen in de Eredivisie bevestigt dat het achterin staat als een huis. Andersom kwam AZ voor het eerst sinds augustus 2016 tot scoren in twintig opeenvolgende competitieduels. De laatste langere reeks met steeds minimaal één treffer van de Alkmaarders dateert van maart 2009 (25 duels op rij). Aan één van deze twee sterke reeksen komt komend weekend een einde, maar aan welke?

Weet Feyenoord opnieuw de nul te houden in een thuiswedstrijd in de Eredivisie? Check hier de quotering voor een clean sheet van de Rotterdammers.

De laatste tijd heeft Dick Advocaat eindelijk weer wat te kiezen bij het formeren van zijn basisopstelling. Vooral in de punt van de aanval is de concurrentiestrijd groot. De onlangs aangetrokken Argentijn Lucas Pratto weet vooralsnog niet te overtuigen, Bryan Linssen was goed voor vier doelpunten in zijn laatste twee duels voor de Rotterdammers, Robert Bozeník is terug van een blessure én Nicolai Jörgensen lijkt op de weg terug. Historisch gezien lijkt AZ bij uitstek een uitstekende tegenstander te zijn voor de Deen. Jörgensen was direct betrokken bij acht doelpunten in vier Eredivisiewedstrijden tegen AZ (vijf goals en drie assists), alleen tegen Roda JC Kerkrade was de spits goed voor meer doelpunten of assists in de Eredivisie (vier goals en vijf assists). Voor wie kiest Advocaat komende zondag?

Lukt het Jörgensen opnieuw om belangrijk te zijn tegen AZ? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van de spits tegen de Alkmaarders.



Let op: speel bewust, 18+