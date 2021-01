BILD: Embolo ontvluchtte illegaal feest en verstopte zich in badkuip

Donderdag, 21 januari 2021 om 14:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:02

Breel Embolo blijft de gemoederen flink bezighouden in Duitsland. De aanvaller van Borussia Mönchengladbach overtrad afgelopen weekeinde de coronaregels door een feest te bezoeken in de Duitse plaats Essen, waarbij ook 23 andere personen aanwezig waren. Embolo zou na zijn vlucht door de politie uiteindelijk zijn aangetroffen in een badkuip, zo weet BILD donderdag te onthullen.

Embolo ontkent het verhaal in de Duitse boulevardkrant, maar bij de politie in Essen bestaat geen enkele twijfel. In een verklaring valt te lezen dat de Gladbach-aanvaller gespot werd terwijl hij over het dak liep van het café waar het betreffende feestje plaatsvond. De international van Zwitserland vluchtte vervolgens een nabijgelegen appartement in, waar hij zich klaarblijkelijk verstopte in de badkuip. Embolo was op dat moment helemaal alleen, zo klinkt het vanuit Duitsland.

Volgens Embolo is er evenwel niets waar van het opzienbarende verhaal en ook bij Gladbach wil men niet uitgebreid ingaan op het door BILD gepubliceerde artikel. "Tot nu toe blijft het slechts bij speculeren", laat persvoorlichter Markus Aretz weten in een reactie aan de Duitse krant. Er is inmiddels een aanklacht ingediend tegen Embolo, al kreeg de Gladbach-speler afgelopen weekeinde geen boete van de politie in Essen. De 23-jarige spits, die negatief testte op het coronavirus, werd door trainer Marco Rose vanwege alle ophef dinsdag uit de selectie gehouden voor het duel met Werder Bremen. De kans is echter groot dat Embolo vrijdag gewoon meedoet tegen Borussia Dortmund.

Bruggink lacht: ‘Vijftien schaars geklede vrouwen, dat schijnt niet te mogen’

De analist moet smakelijk lachen om het incident rondom Borussia Mönchengladbach-aanvaller Breel Embolo. Lees artikel

BILD meldde eerder deze week al dat Embolo een illegaal feest zou hebben gehouden met 'vijftien schaars geklede vrouwen'. De politie werd door omwonenden geïnformeerd over het illegale feest en kwam omstreeks middennacht aan bij het bewuste café waar het plaatsvond. Op dat moment was het nog rustig in het café en leek van een feest geen sprake. Pas toen de politie om 01.30 uur in de nacht terugkeerde bleek de sfeer een stuk uitbundiger: de muziek stond enorm hard en er vloeide rijkelijk alcohol. "En de vrouwen hadden opeens een stuk minder kleding aan", aldus BILD. De politie heeft het feest daarop beëindigd en 23 boetes van 250 euro uitgedeeld.

ESPN-analist Arnold Bruggink moest maandag op Twitter lachen om de hele situatie rondom de veelbesproken aanvaller van Gladbach. "Embolo vierde een feestje met vijftien schaars geklede vrouwen, dat schijnt niet te mogen", zo schreef de oud-aanvaller afgelopen maandag enigszins cynisch op Twitter.