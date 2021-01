Timmer verwacht recordbedrag voor Senesi: ‘Want dat is hij wel waard’

Donderdag, 21 januari 2021 om 14:35 • Yanick Vos • Laatste update: 15:41

Henk Timmer verwacht dat Marcos Senesi voor een recordbedrag verkocht zal worden door Feyenoord. De oud-keeper en tegenwoordig zaakwaarnemer speelde een belangrijke rol bij de transfer van de Argentijnse verdediger van San Lorenzo naar De Kuip. Op verzoek van Wilfred Genee gaat Timmer in op de huidige marktwaarde van de 23-jarige centrumverdediger.

Samen met Henk van Ginkel runt Timmer World Soccer Consult. Zij brachten in 2019 Senesi vanuit Argentinië naar Feyenoord. “Jij hebt Senesi ontdekt en nu hoor ik allemaal bedragen; Hans Kraay riep een bedrag van twintig miljoen en ik zag deze week ook dertig miljoen euro. Hoe ligt die waarde van Senesi op dit moment, denk jij?”, vraagt Genee aan Timmer in het radioprogramma Veronica Inside. “Toen die jongen kwam deed iedereen lacherig”, reageert Timmer. “Ik had hem al tien keer zien spelen in Argentinië. Het is gewoon echt een fantastische speler. Wat de waarde is? Wat de gek er voor geeft. Die jongen heeft het fantastisch gedaan en is een van de dragende spelers van Feyenoord. Je kan vragen wat je wilt. Je kan honderd miljoen euro vragen, maar dat krijg je denk ik niet.”

Hoewel Timmer niet precies kan zeggen wat de marktwaarde van Senesi is, verwacht hij wel dat de Rotterdammers een recordbedrag aan hem zullen overhouden. “Ik hoop voor Feyenoord ook een keer kan verkopen voor boven de twintig miljoen. Dat zit er wel aan te komen, want dat is hij wel waard.” Senesi kwam voor zeven miljoen euro over van San Lorenzo. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op achttien miljoen euro. Mocht hij voor minimaal twintig miljoen euro verkocht worden dan is hij de duurst uitgaande speler van Feyenoord ooit. Dirk Kuyt is met een transfersom van achttien miljoen euro (naar Liverpool in 2007) nog altijd de duurst verkochte Feyenoorder aller tijden.

In het Algemeen Dagblad liet een makelaar woensdag weten dat een transfersom tussen de achttien en twintig miljoen euro reëel is. “Senesi is linksbenig, hij is betrekkelijk jong en hij heeft een Italiaans paspoort, dat zijn absolute pluspunten”, zei de makelaar. Doordat hij zich in Europa nog niet of nauwelijks heeft laten zien en hij zich ook nog geen Argentijns international mag noemen zorgt ervoor dat de marktwaarde niet hoger is. De makelaar, die niet bij naam wordt genoemd, denkt dat een transfer naar de Serie A niet valt uit te sluiten. “En dan is hij voor de categorie direct onder de topclubs heel interessant”, zo klinkt het. “Zeker als er meer clubs interesse tonen en de prijs ongewild opdrijven.”