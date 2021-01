Geen paniek bij Barcelona: ‘Ik denk niet dat Real Alaba al heeft vastgelegd’

Donderdag, 21 januari 2021 om 14:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:25

Real Madrid lijkt de beste papieren te hebben om David Alaba na afloop van dit seizoen over te nemen van Bayern München. De centrumverdediger annex linksback tekent volgens Marca een contract tot medio 2025 en strijkt in de komende vier seizoenen in totaal 44 miljoen euro op. Joan Laporta, presidentskandidaat bij Barcelona, weigert echter te geloven dat de deal van Real met Alaba al in kannen en kruiken is.

"Ik denk dat Real Alaba nog helemaal niet heeft vastgelegd", laat Laporta onomwonden weten in een interview met Esport3. De presidentskandidaat, de grote favoriet om de huidige voorzitter Josep Maria Bartomeu op te volgen, weet al wat hij als nieuwe preses gelijk gaat doen. "Ik ga eerst met de technisch directeur (Ramón Planes, red.). Ik ben er klaar voor om sportieve verbeteringen aan te brengen bij Barcelona die in mijn optiek noodzakelijk zijn." Laporta geeft met die laatste zin overigens niet specifiek weten dat hij doelt op de eventuele komst van Alaba naar Barcelona. De Bayern-stopper is in de Spaanse media al wel herhaaldelijk gelinkt aan het elftal van trainer Ronald Koeman.

Volgens George Alaba, de vader van de Oostenrijkse verdediger, is de overgang naar Real nog helemaal niet afgerond. "Er is nog geen beslissing genomen en David heeft ook nog niets getekend bij Real Madrid. Behalve Real zijn er nog meer clubs die in hem geïnteresseerd zijn”, zegt Alaba senior bij Sport als reactie op de berichtgeving uit Spanje. Een van de clubs die interesse zou hebben is naar verluidt Barcelona. Pini Zahavi, Alaba’s zaakwaarnmer, is goed bevriend met Joan Laporta en wil afwachten of hij wordt gekozen als nieuwe president van de club. Wanneer dat gebeurt, behoort een transfer naar Barcelona tot de mogelijkheden, zo klinkt het. Andere clubs behalve Barcelona en Real Madrid die een oogje zouden hebben op Alaba zijn Manchester City, Manchester United en Paris Saint-Germain.

Laporta heeft overigens al gesproken met Koeman om zijn toekomstvisie te delen. In het onderhoud met de coach werd onder meer gesproken over Eric García, die Manchester City wellicht inruilt voor zijn oude liefde Barcelona. "Er is interesse bij Koeman, al snapt hij heel goed hoe de club er momenteel voorstaat in financieel opzicht. Daar is geen verandering in gekomen. Jullie moeten geen pistool tegen onze borst houden wat betreft deze speler. Koeman hoeft nu nog geen definitief besluit te nemen, ook al zou García graag willen terugkeren. De trainer gaat daar niet als enige over."

Koeman zelf liet zich woensdag kort uit over de kwestie-García. "Daar weet ik verder weinig van. Er is vanmiddag (woensdag, red.) een vergadering over. Ik ga niet over het financiële gedeelte bij aankopen. Mocht de club zijn komst niet haalbaar achten, dan gaan we gewoon verder met de spelers die we al hebben", zo verklaarde de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal woensdag op een persbijeenkomst in voorbereiding op de bekerontmoeting met Cornellà van donderdagavond.

Laporta heeft vertrouwen in de werkwijze van Koeman, al kan hij naar eigen zeggen de roep om de terugkeer van clubicoon Xavi niet zomaar negeren. "Koeman heeft gewoon een contract en is daarnaast een legende van de club. Hij doet er alles aan om successen te boeken. Xavi is van grote waarde voor ons en zal hier ooit als trainer terugkeren, maar voor nu is het zaak om Koeman en de spelers gemotiveerd te houden", zo besluit Laporta zijn relaas.