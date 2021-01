Kappers laaiend: ‘Ik zou ze een maand lang een kapperssalaris gunnen’

Donderdag, 21 januari 2021 om 13:23 • Laatste update: 13:32

De manier waarop Quincy Promes en Zakaria Labyad woensdagavond de 0-1 vierden in de bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax is allesbehalve goed ontvangen bij de kappersbond. Na de treffer deed Promes alsof hij het haar van Labyad knipte. De twee Ajacieden reageerden hiermee op kritiek die zij afgelopen week ontvingen vanwege een vermeend kappersbezoek ondanks de lockdown die al weken van kracht is in Nederland. Namens de kappersbond laat Gonny Eussen weten dat mogelijk de KNVB wordt ingeschakeld. “Deze voetballers staan volledig los van de realiteit”, zo klinkt het.

Eussen laat weten goed tegen een grapje te kunnen. “Alleen kun je je afvragen of dit nu het moment is om grapjes te maken”, zegt Eussen namens de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Die ongetwijfeld goed verdienende voetballers kunnen zich er vermoedelijk niets bij voorstellen dat er op dit moment ondernemers, onder wie veel kappers, zijn die niet eens geld meer hebben om boodschappen te betalen. Maar zo is de situatie wel degelijk voor tienduizenden mensen in de samenleving. Dat je dan nu zo’n signaal afgeeft na het maken van een doelpunt is geen blijk van enig maatschappelijk besef. Sterker: Deze voetballers staan volledig los van de realiteit.”

Labyad en Promes onder vuur na viering: ‘Belachelijk provocerend’

Zakaria Labyad gaf woensdagavond aan dat de video's die op internet circuleren al 'maanden oud' zijn. Lees artikel

Labyad zei na afloop van de overwinning op AZ tegenover ESPN dat de viering spontaan in hem opkwam. “Er werd natuurlijk gezegd dat ik, André (Onana, red.) en Quincy (Promes) naar de kapper zijn gegaan. Je ziet duidelijk dat de video’s van maanden geleden zijn en dat dat nu wordt gebruikt is zonde. Wij willen ons focussen op het voetbal. Wij houden ons aan de maatregelen”, benadrukte Labyad. "De video’s zijn van maanden geleden, je ziet het ook aan mijn kapsel dat het aardig gegroeid is." De filmpjes waar Labyad op doelt stonden op het TikTok-kanaal van Marra the Barberr, de vaste kapper van de voetballers. De filmpjes van Onana en Labyad waren inderdaad al ouder. Voetbalzone berichtte deze week enkel over het kappersbezoek van Promes. Die bewuste video dateert onomstotelijk van tussen 10 en 17 januari 2021.

Eussen sluit niet uit dat de kappersbond aanklopt bij de KNVB om aan te kaarten dat veel profvoetballers in coronatijd gewoon naar de kapper gaan. De kappersbond had gehoopt dat voetballers ‘zelf hun verantwoordelijkheid zouden nemen’. “Maar blijkbaar is dit aan sommigen niet besteed. We overwegen nu zeker een gang naar de KNVB of Ajax." Eussen hoopt dat de voetbalbond en club wellicht een signaal af kunnen geven. "Ik kan me althans niet voorstellen dat die instanties blij zullen zijn met het asociale gedrag van deze voetballers. Ze maken slechte reclame voor hun sport”, zegt Eussen. De manager marketing & communicatie van ANKO krijgt de vraag wat zij een passende straf zou vinden voor voetballers die zich tijdens de lockdown aan een bezoekje aan de kapper wagen. “Ik zou ze een maand lang een kapperssalaris gunnen. Ofwel: een salaris dat al maanden achtereen begint met een minteken. Misschien dat ze dan een beter beeld krijgen van hoe zwaar het leven voor heel veel mensen, misschien wel hun supporters, op dit moment is.”

Quincy Promes: links op 10 januari tegen PSV, in het midden bij de kapper, rechts op 17 januari tegen Feyenoord.

Op bovenstaand drieluik is te zien dat Promes in de wedstrijd tegen PSV op 10 januari nog niet beschikte over de ingeschoren streepjes op zijn achterhoofd. Op 17 januari tegen Feyenoord had hij die streepjes wél, en in de tussentijd kwam ook het filmpje online van Marra the Barberr, waarin diezelfde streepjes te zien zijn. Labyad gaf woensdagavond terecht aan dat de video waar hij op te zien is, ouder is. "De video is zeker van twee, drie maanden geleden, je ziet dat de kapperszaak op dat moment gewoon open is en mensen binnen zitten. Het was in een periode waarin het gewoon mocht. Ik snap de ophef en begrijp dat we een voorbeeldfunctie hebben. Maar het zijn video’s van lang geleden.”