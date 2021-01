Koeman trapt op de rem en gunt De Jong rust na 120 minuten in finale

Donderdag, 21 januari 2021 om 12:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:14

Na Sergiño Dest mist ook Frenkie de Jong de bekerwedstrijd van Barcelona tegen Cornellà van donderdagavond. De middenvelder is door trainer Ronald Koeman niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel in de tweede ronde van de Copa del Rey. Dest mist de bekerontmoeting vanwege spierklachten, terwijl ook Lionel Messi ontbreekt vanwege zijn rode kaart in de finale van de Supercopa de España tegen Athletic Club (2-3 nederlaag) van afgelopen zondag.

De Jong, die tegen Athletic Club 120 minuten op het veld stond, krijgt waarschijnlijk rust van Koeman. Datzelfde lijkt te gelden voor linksback Jordi Alba. Barcelona speelt zondag namelijk alweer tegen Elche in competitieverband. Daarna volgt een drukke periode met onder meer het tweeluik met Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League. De Jong is dit seizoen een zekerheidje op het middenveld van Koeman en de Oranje-international kwam tot dusver tot 25 wedstrijden (3 doelpunten en 3 assists) in alle competities namens de Catalaanse grootmacht. Koeman is er vooral blij mee dat hij zich in aanvallend opzicht steeds meer laat gelden.

Dest kampt met een spierblessure aan het rechterdijbeen en mist naast de confrontatie met Cornellà waarschijnlijk ook het duel met Elche van zondag. "Dest zal er morgen (donderdag, red.) niet bijzijn vanwege klachten. Ik denk dat hij zondag tegen Elche ook niet kan spelen, maar dat moeten we nog bekijken", zo zei Koeman woensdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Cornellà. De Barcelona-coach kan verder gewoon beschikken over gevestigde namen als Marc-André ter Stegen, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé en Sergio Busquets. Het bekerduel van donderdagavond begint om 21.00 uur.