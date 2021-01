Lionel Messi in bescherming genomen: ‘De scheidsrechter verdient ook straf’

Donderdag, 21 januari 2021

De rode kaart van Lionel Messi tegen Athletic Club (2-3 nederlaag) in de finale van de Spaanse Supercup zet kwaad bloed bij Jaume Roures. De Catalaanse mediamagnaat, als lid al meer dan drie decennia verbonden aan Barcelona, vindt dat scheidsrechter Jesús Gil Manzano eerder in de wedstrijd veel harder had moeten optreden tegen spelers van Athletic die Messi herhaaldelijk fors aanpakten. De Barcelona-aanvaller werd van het veld gestuurd na een harde duw richting Asier Villalibre.

"Laat duidelijk zijn dat Messi iets heeft gedaan dat niet door de beugel kan, iets dat hem nog nooit is overkomen", zo opent Roures in een vraaggesprek met Radio Marca. "Maar het mag ook duidelijk zijn dat Messi nooit in zo'n situatie terecht had mogen komen. De scheidsrechter trad in de periode daarvoor namelijk helemaal niet op bij de overtredingen op hem. Messi was zijn zelfbeheersing nooit verloren als de scheidsrechter eerder in de wedstrijd al een paar gele kaarten had uitgedeeld" Messi ontving de rode kaart in de 120ste minuut van de verlenging, toen Barcelona tegen een 2-3 achterstand aankeek.

EERSTE RODE KAART OOIT VAN LIONEL MESSI VOOR BARCELONA. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 17 januari 2021

"Wat mij betreft verdient de scheidsrechter ook een straf", verwijst Roures, oprichter van Mediapro, naar de schorsing van twee wedstrijden die Messi kreeg opgelegd van de Spaanse voetbalbond. Barcelona heeft inmiddels al wel hoger beroep aangetekend. De mediatycoon hoopt dat de sanctie geen invloed heeft op de besluitvorming van Messi aangaande zijn toekomst. De routinier heeft een aflopend contract en is nog steeds niet tot een akkoord gekomen over een nieuwe verbintenis in het Camp Nou. "Ik denk dat Messi bij Barcelona blijft als hij echt gelooft dat de club in staat is om prijzen te veroveren."

Roures laat tevens zijn licht schijnen over de presidentsverkiezingen van Barcelona op 24 januari. "Ik stem op de kandidaat die de beste plannen voor de toekomst van de club heeft. Ik ben al dertig jaar lid, dus het is niet zo dat ik nu stem omdat ik er geïnteresseerd in ben." Presidentskandidaat Joan Laporta liet zijn afbeelding plaatsen op tweehonderd meter afstand van het stadion van Real Madrid. "Dat heeft indruk op mij gemaakt", onthult Roures. "Hij liet daarmee zien dat hij weet wat er bij de socio's van Barcelona speelt." Laporta neemt het later deze maand op tegen Toni Freixa en Víctor Font.