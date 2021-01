Di Marzio onthult details huurdeal Milik: verplichte koopoptie en bonussen

Donderdag, 21 januari 2021 om 11:32 • Yanick Vos • Laatste update: 12:21

Arek Milik staat op het punt zijn overstap van Napoli naar Olympique Marseille af te ronden. Diverse Franse en Italiaanse media maken donderdagochtend melding van een privévlucht van de 26-jarige Poolse spits naar Marseille, waar hij medisch gekeurd zal worden. De Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio schrijft op Twitter over een huurdeal met een verplichte optie tot koop van acht miljoen euro, een bedrag dat nog met miljoenen kan oplopen.

Milik stond al geruime tijd op de nominatie om te vertrekken uit Napels. Hij werd gelinkt aan diverse clubs uit Europa, waaronder Atlético Madrid. Marseille was ook geruime tijd in de race en heeft de strijd om zijn handtekening nu gewonnen. De transfer van Milik behelst een opvallende constructie. De ex-Ajacied heeft zijn contract in de Serie A met twee jaar verlengd en verkast op huurbasis naar de huidige nummer zes van de Ligue 1. Marseille en Napoli zijn het eens geworden over een huurdeal met verplichte optie tot koop.

Naar verluidt zal Milik uiteindelijk voor een vast bedrag van acht miljoen euro overstappen. Middels een bonusconstructie kan het totaalbedrag oplopen tot twaalf miljoen euro. Bovendien heeft Napoli een doorverkooppercentage bedongen van twintig procent van de toekomstige transfersom. Napoli maakt een stevig verlies op de Pool, die in de zomer van 2016 voor 32 miljoen euro werd overgenomen van Ajax. In Italië stond Milik tot twee keer toe lange tijd aan de kant met gescheurde kruisbanden.

Milik maakt de overstap mede met oog op het EK van komende zomer. Om in aanmerking te komen voor een plek in de EK-selectie moet hij de rest van het seizoen zoveel mogelijk aan spelen toekomen. In Napels zat hij al maanden op een dood spoor. De spits werd in oktober niet ingeschreven voor het restant van de eerste seizoenshelft in de Serie A en de groepsfase van de Europa League en trainde sindsdien individueel.