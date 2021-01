West Ham-ster onthult bizarre taferelen na crash met peperdure Lamborghini

Donderdag, 21 januari 2021 om 11:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:16

Het auto-ongeluk tijdens Kerst 2019 heeft een vervelend staartje gekregen voor Michail Antonio. De aanvaller van West Ham United verloor ruim een jaar geleden de macht over het stuur en kwam met zijn peperdure Lamborghini Huracan in de voortuin van een gezinswoning in Zuid-Londen terecht. Antonio, die verkleed als sneeuwpop in de auto zat, kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Op financieel gebied echter is hij op de nodige problemen gestuit in de afgelopen periode.

Antonio heeft de Lamborghini, waarvoor de aanvaller ruim 200.000 euro had neergelegd, inmiddels ingeruild voor een Mercedes-Benz G63. Dit alles had nogal wat voeten in de aarde, want de meeste verzekeringsmaatschappijen voelen er niets voor om voor hem een autoverzekering af te sluiten. "Dat heeft mij heel veel moeite gekost", verzucht Antonio in de On the Judy Podcast. "Niemand wilde voor mij namelijk een verzekering afsluiten! Ik ben uiteindelijk bij een speciaal verzekeringsbureau terechtgekomen. Mijn autoverzekering voor dit jaar is echt een drama."

"Ze boden mij een verzekering van ruim 10.000 euro voor een Audi, of 20.000 euro als ik in een G63 zou gaan rijden. Die heb ik dus ook gekozen. Ik betaal liever dat bedrag voor een Mercedes-Benz dan dat ik in een Audi rijd die jaarlijks de helft kost", aldus Antonio, die de dag van het ongeluk niet snel zal vergeten. "Ik weet nog dat het zeer glad was. Ik had de auto onder controle, totdat ik de bocht omging. De auto raakte in een slip terecht, terwijl ik uit alle macht probeerde te remmen. Hierdoor werd het er alleen maar erger op. Ik kwam met de auto op de stoep terecht, al kan ik me er niet veel van herinneren, het ging allemaal zo snel ook."

"Er kwam rook uit de auto en ik dacht echt dat hij zou gaan ontploffen. Ik sprong via de passagierstoel uit de auto, echt gekkenwerk. En ik was verkleed als sneeuwpop, wat het allemaal nog een stukje erger maakte. Ik snap niet waarom ik dat pak eerder heb uitgetrokken, om er maar vanaf te zijn." Antonio deed er alles aan om het incident buiten de pers te houden. De aanvaller vroeg de toegesnelde omstanders om geen foto's te nemen. Hij kreeg echter geen medewerking van de eigenaar van het huis waar de Lamborghini in de voortuin terechtkwam. "Zij heeft het verhaal aan de media verkocht en dit jaar heeft ze dat opnieuw gedaan."