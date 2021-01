Revalidatie Van Dijk op schema: ‘Het ziet er zéér, zéér veelbelovend uit’

Donderdag, 21 januari 2021 om 09:59 • Rian Rosendaal

De revalidatie van Virgil van Dijk verloopt volgens schema, zo laat een opgetogen manager Jürgen Klopp weten voorafgaand aan het thuisduel van Liverpool met Burnley van donderdagavond. De Duitse coach weet echter nog niet wanneer de Oranje-international precies zijn rentree maakt bij the Reds. Van Dijk liep in oktober tegen Everton een zware knieblessure op en is sindsdien aan het revalideren.

Er waren deze week beelden te zien van Van Dijk die in Dubai een balletje hooghoudt, wat erop duidt dat de mandekker op de weg terug is. Klopp waakt echter voor al teveel euforie rondom de Nederlander. "Ik weet niet wat er mogelijk is en ik ben ook niet de aangewezen persoon om daar een oordeel over te vellen", zo zei de Liverpool-manager op een persbijeenkomst. "Maar het herstel ziet er hoopvol uit. Ik heb hem vanochtend (woensdag, red.) aan de telefoon gehad en hij was in een goede bui. Het ziet er allemaal veelbelovend uit, al kan ik niet met zekerheid zeggen wanneer hij terug is."

It was nice to see my former teammate @VirgilvDijk today.

A tough injury he had, but he looks stronger than ever, soon brother you will be on top of your level again.



Good luck to @LFC in today's derby. We are with you! ???????? pic.twitter.com/fRhtb2z41j — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) January 17, 2021

Klopp kreeg als speler ook te maken met een zware knieblessure en de keuzeheer van Liverpool weet dus wat Van Dijk allemaal moet doorstaan. "Er zijn nog de nodige fases die hij moet volbrengen", zo kreeg de centrale verdediger mee van zijn manager. "Maar gezien hoe lang hij nu al aan het revalideren is en de aard van de blessure, ziet het er zéér, zéér veelbelovend uit allemaal." Voorlopig echter moet Liverpool het zonder Van Dijk doen. De regerend landskampioen is afgezakt naar de vierde plaats in de Premier League, al is dat voor Klopp geen reden om zijn elftal overhoop te gooien.

"Je kunt je benadering niet zomaar overboord gooien omdat mensen die niets weten over het coachen van een elftal opeens een reeks aan wijzigingen willen zien binnen alle geledingen van de club, alleen maar omdat de resultaten tegenvallen", aldus de strijdvaardige Klopp. "Soms moet je gewoon, eigenwijs is niet het goede woord, veerkrachtig zijn. Geloof mij maar dat we er alles aan doen om weer succesvol te zijn. We zijn ervan overtuigd dat de goede resultaten zullen terugkeren", zo besluit Klopp.