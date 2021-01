Sky: Ook grootmacht uit Premier League wil Ödegaard huren van Real Madrid

Donderdag, 21 januari 2021 om 09:37 • Chris Meijer

Martin Ödegaard kan het seizoen afmaken in de Premier League. Sky Sports weet te melden dat Real Madrid een aanbod van Arsenal om de 22-jarige Noorse aanvaller op huurbasis over te nemen in beraad heeft. De Engelse televisiezender maakt tegelijkertijd melding van ‘hevige concurrentie’, want er zouden meerdere clubs nadrukkelijk in de markt zijn voor Ödegaard.

Naast een niet nader genoemde Premier League-club is ook Real Sociedad geïnteresseerd in Ödegaard. AS meldde woensdag al dat de Baskische club de aanvallende middenvelder graag opnieuw op huurbasis zou willen binnenhalen. Real Madrid besloot Ödegaard in 2019 aanvankelijk voor twee seizoenen op huurbasis naar Real Sociedad te sturen. De Noorse spelmaker deed het echter zo goed in Baskenland, dat de Koninklijke besloot om hem na één jaar alweer terug te halen.

Dat besluit nam Real Madrid overigens pas twee dagen voor het begin van de competitie in Spanje, hetgeen tot veel onbegrip leidde bij Real Sociedad. Op voorspraak van trainer Zinédine Zidane werd Ödegaard teruggehaald naar de Spaanse hoofdstad. De Noors international komt echter weinig aan spelen toe: voorlopig speelde hij dit seizoen negen wedstrijden, waarvan vijf als basisspeler. Zidane zou hem graag voor de breedte bij de selectie willen houden, maar Ödegaard heeft zelf een transferverzoek ingediend. Voor het bekerduel met Alcoyano (2-1 nederlaag) behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie van Real Madrid.

Ödegaard, die eerder verhuurd al werd aan sc Heerenveen en Vitesse, kan naast een nieuw verblijf in Baskenland dus eveneens kiezen voor Arsenal. The Gunners zagen deze maand met Mesut Özil een aanvallende middenvelder vertrekken, al speelde de Duitser dit seizoen geen minuut. Volgens de Daily Mail is er sprake van een goede verstandhouding tussen Arsenal en Real Madrid, doordat Dani Ceballos inmiddels al anderhalf jaar op huurbasis in het Emirates Stadium actief is.