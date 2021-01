Kranten lovend over ‘oplossing’ Ten Hag: ‘Ajax stond vele malen beter’

Donderdag, 21 januari 2021 om 09:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:45

De Nederlandse kranten vellen een overwegend positief oordeel over Ajax na de 0-1 overwinning op AZ in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De beslissing van trainer Erik ten Hag om in totaal acht wijzigingen door te voeren pakte goed uit en met name de beslissing om Edson Álvarez op te stellen lijkt een goede zet te zijn geweest van de Ajax-coach. De koploper in de Eredivisie kon wel wat extra gif gebruiken op het middenveld, zo klinkt het.

Ten Hag leek voorafgaand aan de bekerontmoeting met AZ een grote gok te nemen met de flink gewijzigde formatie. "Maar zijn keuze pakte bijzonder goed uit en geeft hem ook nog eens een oplossing voor de afgelopen weken op een presenteerblaadje. Met een échte verdedigende middenvelder (uitblinker Edson Álvarez) stond Ajax vele malen beter dan voorheen", zo valt te lezen in de analyse van De Telegraaf. Ook de centrumverdedigers Perr Schuurs en Lisandro Martínez wisten te imponeren. "Het hart van de Amsterdamse defensie is vaak de achilleshiel, maar oogde nu sterk en heeft zichtbaar baat bij een echte breker (Álvarez, red.) in de middenlinie."

Het Algemeen Dagblad prijst de moed van Ten Hag om met een soort B-elftal te starten tegen AZ, een tegenstander die in het verleden vaak te sterk bleek te zijn voor Ajax. "Sterker, het leverde de trainer een dubbele zege op", zo krijgt Ten Hag als groot compliment mee. "Naast de zakelijke overwinning waarmee Ajax zich bij de laatste acht schaarde, kon Ten Hag, die kampioen moet worden, veel sleutelspelers ontlasten in aanloop naar de vele hordes die Ajax de komende weken nog voor de kiezen krijgt,"

Ook de Volkskrant zag een verrassend sterk Ajax voor de dag komen in het AFAS Stadion. "Waarbij AZ, met de vrijwel onzichtbare Calvin Stengs, zich ook wel ver terugtrok en probeerde de tegenaanval te hanteren." Er is evenwel ook forse kritiek op Ajax vanwege het vieren van het enige doelpunt van Zakaria Labyad en Quincy Promes. "Deze week was een filmpje verschenen waar ze de kapper bezoeken, terwijl contactberoepen hun baan niet mogen uitvoeren. Ze speelden kappertje, alsof ze verheven zijn boven het klootjesvolk", zo haalt de krant uit naar het tweetal van Ajax.

Het Parool zag AZ behoorlijk schutteren op eigen veld. Slecht éénmaal was de ploeg van trainer Pascal Jansen gevaarlijk voor het doel van Ajax tijdens de bekerclash in Alkmaar. "Maar de treffer van Myron Boadu werd afgekeurd. Ajax had veel grotere kansen, maar vooral Quincy Promes had het vizier weer niet op scherp. Uitblinker Ryan Gravenberch raakte nog de paal, Edson Álvarez kopte op de lat." Gravenberch kreeg als uitblinker een 8 als rapportcijfer.

Het NRC zag AZ voor het eerst in lange tijd kopje onder gaan in een wedstrijd tegen één van de traditionele topclubs in de Eredivisie. "Door de nederlaag verliest AZ voor het eerst in anderhalf jaar van een van de traditionele topclubs. De voorgaande vijf duels tegen Ajax, Feyenoord en PSV wisten de Alkmaarders te winnen." AZ speelt aanstaande zondag tegen Feyenoord, terwijl er op 31 januari opnieuw een ontmoeting met Ajax op het programma staat, ditmaal in competitieverband.