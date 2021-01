Salaris vormt obstakel voor huurdeal van Barcelona

Steeds meer Europese topclubs tonen interesse in Nuno Tavares. Benfica wijst alle clubs fijntjes op de transferclausule in het contract van de linkerverdediger tot de zomer van 2024: 88 miljoen euro. (Diverse Portugese media)

Emile Smith Rowe kan zijn handtekening zetten onder een nieuw, langlopend contract bij Arsenal. De middenvelder verdient momenteel 17.000 euro per week, maar dat salaris zal dan verhoogd worden naar bijna 50.000 euro per week. (Daily Mail)