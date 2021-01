Opvallende woorden van Zidane na blamage; keihard oordeel van kranten

Donderdag, 21 januari 2021 om 08:45 • Chris Meijer • Laatste update: 08:56

Real Madrid werd woensdagavond in de zestiende finale van de Copa del Rey geëlimineerd door Alcoyano, dat uitkomt op het derde niveau van het Spaanse voetbal in de Segunda Divisíon B. De derdeklasser kwam na 109 minuten met tien man te staan, maar toch slaagde de thuisploeg erin om te scoren en de regerend landskampioen van Spanje op de knieën te krijgen: 2-1. Real Madrid-trainer Zinédine Zidane neemt na afloop zijn spelers in bescherming, maar verschillende Spaanse kranten nemen een voorschot op zijn vertrek.

“Alle nederlagen doen pijn. Ik vind het niet leuk om te verliezen, hetzelfde geldt voor mijn spelers. We speelden tegen een club uit de Segunda B en hadden eigenlijk moeten winnen, maar dit is geen schande”, zo verklaart Zidane na afloop in gesprek met de Spaanse pers. “Dit kan gebeuren. Er gebeuren gekke dingen in een carrière van een speler. Dit is een moeilijke dag, maar we gaan hierdoor geen gekke dingen doen. We zullen er over nadenken en daarna weer hard moeten werken. Ik ben de coach en dit is mijn verantwoordelijkheid, dat accepteer ik.”

Alcoyano komt op gelijke hoogte met Real Madrid ?? Is er een stunt mogelijk? ??#ZiggoSport #CopaDelRey #ACYRMA pic.twitter.com/UX3SFLV0dr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 20, 2021

“De spelers hebben alles gegeven, we hebben alles geprobeerd”, zo gaat Zidane verder. Hij krijgt vervolgens de vraag of hij het gevoel heeft dat de spelers nog achter hem staan. “Ja, dat denk ik wel”, antwoordt de trainer van Real Madrid. “Je zal het aan de spelers moeten vragen. We hebben goede dingen gedaan, ook al gaat het de laatste tijd wat minder. We moeten nu weer denken aan LaLiga en de Champions League.”

Het oordeel van de Spaanse kranten is echter een stuk harder. Zo schrijft Marca dat het tijdperk van Zidane voorbij is. Volgens de krant zal de clubleiding van Real Madrid echter wachten tot het einde van het seizoen, alvorens Zidane vervangen zal worden door een nieuwe trainer. De 48-jarige Fransman zou er zelf in ieder geval niet aan denken om de handdoek in de ring te gooien en heeft nog een contract tot medio 2022. Marca stelt dat een groot deel van de selectie zich niet op zijn gemak voelt en de beschamende nederlaag tegen Alcoyano is volgens de krant het bewijs van de slechte verhoudingen.

“Real Madrid koerste af op een ramp en er was aanwijzing dat de trainer iets zou gaan veranderen. De afstand wordt groter en groter”, schrijft Marca. Zidane is sinds maart 2019 bezig aan zijn tweede termijn bij Real Madrid en veroverde vorig seizoen de landstitel. “Er zijn spelers die geen toekomst hebben in dit project. Ze hebben hun beste tijd bij Real Madrid al gehad en die zal niet meer terugkomen. Marcelo en Isco zijn duidelijke voorbeelden van spelers die niet verzekerd zijn van een toekomst. De club zet in op jonge spelers, wat botst met de ideeën van Zidane."

‘Een schande’, kopt AS met koeienletters op de voorpagina. De krant constateert dat het krediet van Zidane langzaam maar zeker opraakt. “De clubleiding kijkt met verbazing naar wat Zidane doet, vooral met spelers in wie enorm veel geïnvesteerd is. Éder Militão is bijvoorbeeld voor vijftig miljoen euro gehaald en speelde pas 344 minuten. Jovic is op huurbasis vertrokken naar Eintracht Frankfurt en maakte daar direct twee doelpunten. Of Martin Ödegaard, die dit seizoen veel verwachtte, maar niets kreeg en nu gevraagd heeft om te vertrekken. Door Zidane neemt de waarde van deze spelers af, wat voor afstand tussen hem en het bestuur zorgt.”

Dit verzin je niet ?? Met 10 man komt Alcoyano op voorsprong in de verlenging ??#ZiggoSport #CopaDelRey #ACYRMA pic.twitter.com/BMMQHonQKG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 20, 2021

“Zidane stelde Lunin, Odriozola, Militão, Marcelo, Valverde, Isco, Vinicius en Mariano op. Die gok resulteerde in een enorm fiasco”, schrijft El País. Zidane moest Eden Hazard, Toni Kroos, Karim Benzema en Marco Asensio binnen de lijnen brengen. “Ineens stond het Plan A van Zidane weer op het veld, maar het mocht niet baten. Het werd een hoogtepunt in de clubhistorie van Alcoyano. Andersom zal Alcoyano voor altijd deel uitmaken van de clubhistorie van Real Madrid.”

Ook de Catalaanse sportkranten Mundo Deportivo en Sport staan op de voorpagina duidelijk stil bij de afgang van Real Madrid. “Zelfs de entree van grote spelers als Benzema, Kroos en Hazard hielp Real Madrid niet”, schrijft Sport. Mundo Deportivo maakt melding van een crisis in de Spaanse hoofdstad. “Gefaald. Een hard, maar perfect woord voor wat Real Madrid tegen Alcoyano overkwam.”

Voor Real Madrid wacht komende zaterdag een uitwedstrijd tegen Alavés. De Koninklijke bezet in LaLiga de tweede plaats, met vier punten achterstand op koploper Atlético Madrid. De stadgenoot speelde echter twee wedstrijden minder. Real Madrid slaagde erin om te overwinteren in de Champions League en neemt het eind februari in de achtste finale op tegen Atalanta.