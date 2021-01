‘BeNeLiga kan interessant zijn voor Ajax, het lijkt mij een logische gedachte'

Donderdag, 21 januari 2021 om 08:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:39

Ondanks de aanhoudende coronacrisis wist Ajax onlangs Sébastien Haller voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro over te nemen van West Ham United. Susan Lenderink weet heel goed dat Ajax er in de Eredivisie met kop en schouders bovenuit steekt qua financiën, maar de financieel directeur beseft ook heel goed dat in Nederland onderhand het plafond is bereikt.

"Natuurlijk zijn we by far de rijkste. Maar dat is geen garantie dat we ook gaan overheersen", benadrukt Lenderink in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Veel heeft te maken met het afzetgebied. Ajax speelt in Nederland. De groeimogelijkheden zijn daardoor niet zo groot als in de topcompetities. Hier spelen voor de financiële afstanden tussen clubs de Champions League-premies een veel grotere rol." De Ajax-directeur wijst erop dat de Amsterdamse club vanwege het gevoerde beleid al enkele jaren op rij in de Champions League actief is, met als hoogtepunt de halvefinaleplek in 2019.

Huntelaar: 'Met Ajax komt het wel goed' | AFSCHEIDSINTERVIEW

"Maar dat wil niet zeggen dat andere clubs dat niet ook kunnen. We hebben niet zoals de topclubs in de Serie A en LaLiga min of meer zekerheid over deelname. Redden we het een keer niet, dan verandert dat meteen al veel aan de financiële verhoudingen in de Eredivisie", waakt Lenderik voor al teveel optimisme in Ajax-kringen. De financieel directeur geeft gelijk aan welke veranderingen er intern zijn aangebracht. "Om een positie in de Europese top na te streven hebben we de organisatie ingericht op de Champions League. Daardoor ligt er nu standaard een begroting die een stuk hoger is dan die van de concurrentie, waardoor we betere spelers kunnen halen", zo verwijst de bestuurder onder meer naar het binnenhalen van Haller.

Ajax lijkt in Nederland afstand te hebben genomen van de concurrentie, maar op het Europese toneel liggen de verhoudingen behoorlijk anders. De begroting lijkt in de toekomst nooit boven de 200 miljoen euro uit te kunnen komen, waardoor er structureel een achterstand zal zijn op de allergrootste clubs in Europa. Lenderink denkt na over mogelijkheden om het gat te verkleinen. "Alle ins en outs ken ik niet, maar een initiatief als de BeNeLiga zou voor Ajax interessant kunnen zijn. Het afzetgebied wordt dan groter. Mij lijkt dat een heel logische gedachte", aldus de financieel directeur van Ajax.