Ten Hag roept Labyad tot de orde na omstreden doelpuntviering

Donderdag, 21 januari 2021 om 07:47

Na afloop van het bekerduel tussen AZ en Ajax (0-1) is het nodige te doen om de manier hoe Zakaria Labyad het enige doelpunt van het duel vierde. Na de treffer deed Quincy Promes alsof hij het haar van doelpuntmaker Labyad knipte. Trainer Erik ten Hag noemt deze viering na enig aandringen ‘niet handig’ als hij er op de persconferentie naar gevraagd wordt.

De actie was waarschijnlijk een reactie op de kritiek die voetballers de afgelopen weken ontvingen voor het laten bijknippen van hun haar, ondanks dat de kapperszaken sinds 14 december zijn gesloten in Nederland. Er verschenen beelden op social media van een kappersbezoek van André Onana, Labyad en Promes. Labyad gaf na afloop voor de camera van ESPN te kennen dat de beelden van zijn kappersbezoek van ‘maanden geleden’ zijn. “Je ziet dat de kapperszaak op dat moment gewoon open is en mensen binnen zitten. Het was in een periode waarin het gewoon mocht.”

Een flipperkast in de zestien van AZ en uiteindelijk schiet Zakaria Labyad de bal achter Marco Bizot. ?? ESPN #?? #azaja pic.twitter.com/bept6PTvSm — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2021

“Ik heb ze het gevraagd en het blijken filmpjes te zijn van een aantal weken of maanden geleden. Laat ik het op voetbal houden...”, zo begint Ten Hag op de persconferentie als hij gevraagd wordt naar de manier van juichen van Labyad en Promes. Op een video van NH is te zien en te horen dat er vanuit de zaal wordt doorgevraagd op het antwoord van de Ajax-trainer. “Moeten ze dit wel doen, juichen op deze manier als er van alles aan de hand is? Ook al is het van maanden geleden.”

“Ik zei dat ik het bij het voetbal wilde houden. Dan is het toch prachtig dat Labyad andermaal heel belangrijk is voor Ajax? De vorige bekerronde ook al, in de competitie ook al. Hij heeft een heel hoog rendement, zit er vaak bij met doelpunten of assists”, reageert Ten Hag. Vanuit de zaal wordt vervolgens gevraagd of Ten Hag dus ‘geen probleem heeft met deze manier van juichen’. “Dat vind ik niet handig”, zo luidt het antwoord na enig aandringen. “Dat heb ik hem net verteld, ja. Wat dan de reactie is? Dan aanvaarden ze dat, ze moeten het niet doen.”

Quincy Promes: links op 10 januari tegen PSV, in het midden bij de kapper, rechts op 17 januari tegen Feyenoord.

De filmpjes waar Labyad op doelt stonden op het TikTok-kanaal van Marra the Barber, de vaste kapper van de voetballers. De filmpjes van Onana en Labyad waren inderdaad al ouder. Voetbalzone berichtte deze week enkel over het kappersbezoek van Promes. Die bewuste video dateert onomstotelijk van tussen 10 en 17 januari 2021. Op bovenstaand drieluik is te zien dat Promes in de wedstrijd tegen PSV op 10 januari nog niet beschikte over de ingeschoren streepjes op zijn achterhoofd. Op 17 januari tegen Feyenoord had hij die streepjes wél, en in de tussentijd kwam ook het filmpje online van Marra the Barberr, waarin diezelfde streepjes te zien zijn.